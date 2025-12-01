寫不出歌被憂鬱壓垮 葛仲珊揮別低潮隔9年回歸歌壇

【緯來新聞網】嘻哈創作者Miss Ko葛仲珊曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》拿下第 24 屆金曲獎最佳新人獎，沈潛九年後，她於 2025 年正式加盟 Sony Music，11 月推出回歸單曲〈homerun全壘打〉，新專輯《soul.food 靈食》將於年底正式發行。這張全新專輯源自Miss Ko葛仲珊生命中最深的一段低潮。那段期間，她每天醒來都發現自己依然寫不出歌，失望在日復一日的無力感中累積。回到紐約後，她陷入長期情緒黑洞，曾整整兩年嚐不出食物味道、耳朵對音樂完全麻木，憂鬱的重量讓生活幾乎停擺。直到某天，她重新覺得「音樂好好聽」，靈魂像被喚醒，創作才再次流動起來。

Miss Ko葛仲珊新專輯《soul.food 靈食》將於年底正式發行。（圖／索尼音樂提供）

《soul.food 靈食》就在這樣的狀態下誕生：不追求 hit song、不迎合認同，而是把生活裡那些微小但真實的陪伴、簡單、對話與肯定，慢慢收集成自己的「精神糧食」。她說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」這些歌成為她的養分，也成為未來對抗黑暗的依靠。這次的嘻哈不再只是姿態，而是她內心世界重新長出來的話。



在〈homerun全壘打〉以大谷翔平諧音梗炒熱社群後，〈b.complex B群〉再次展現她對語言、節奏與文化的獨特掌握。全新專輯將完整展開「Miss Ko 式流行語宇宙」，用更成熟、更自在、更瀟灑的心境回到舞台中心。 這次帶著一張不太一樣的葛仲珊專輯回到音樂圈，對 Miss Ko 來說，面對創作與表演的 PTSD 仍然存在，與情緒起伏共處也成為日常。

葛仲珊11 月推出回歸單曲〈homerun全壘打〉。（圖／索尼音樂提供）

「不過這次專輯製作過程，似乎都有一個力量，自然而然會發生最適合的一切。」她選擇用「試試看」取代恐懼，跟著內心的力量前進，順其自然地從「不管做什麼，都是一個 homerun」揮出自我肯定的全壘打，再到幽默簡單「不 b complex」的仲珊精神。《soul.food 靈食》從〈b.complex B 群〉開始美味供應，全面揭開她全新的嘻哈宇宙。



此外，上週適逢感恩節，Miss Ko葛仲珊在社群向歌迷喊話表達感謝：「祝福大家感恩節快樂，感謝最近大家對我的支持，真的看到很多非常感動的鼓勵，我都收到了！」歌迷也紛紛留言力挺：「看到你重新調整好步伐，真的好開心你回來了！」「女生這樣活！真的好美！你是我唯一喜歡的女饒舌歌手！」

