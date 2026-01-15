寫信老是沒重點？Gmail個人智慧服務全新升級 幫你輕鬆找亮點代筆

Google推出Gemini AI工具升級Gmail，能從郵件內容及照片背景精準掌握興趣，強化文字與影像解讀，讓AI具備邏輯推理能力。 圖：Gemini AI 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] Google宣布旗下AI工具Gemini讓Gmail全面升級！這項新功能能從過去的郵件細節或照片背景中，精準掌握使用者的興趣，並藉由強化對文字、影像甚至影片的解讀力，讓AI從單純的聊天機器人，變身為具備邏輯推理能力的數位管家。

這項應用的核心技術名為「個人化智慧服務」(Personal Intelligence) 。以往Gemini在回答問題時，大多是依賴預先訓練好的通用資料庫，很難針對個別使用者的習慣或生活經歷提供建議。

而這套個人化智慧服務，本質上是讓Gemini擁有存取個人帳號資訊的捷徑。透過介接Gmail與相簿等私人雲端空間，AI不再只是搜尋網路上的公開資訊，而是能針對每個人的獨特需求，給出量身打造的精確解答。

使用者只要在設定中開啟權限，Gmail系統就能跨平台連結YouTube、Google搜尋或是雲端相簿。透過匯整這些日常數位足跡，AI將能更深刻地理解用戶，提供更有溫度的客製化回應。

根據官方公布的消息，這項個人化測試於今(15)日起先在美國市場啟動，首波僅開放給付費訂閱Google AI Pro與AI Ultra的用戶搶先體驗。對於台灣或其他國家的使用者來說，可能還得再等等。

