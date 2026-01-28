寫出自家个聲 客委會推7客語新書展客語文學魅力

客委會為推廣客語文學寫作，自2024年起推出客語文學文學作家創作計畫，歷經1年半時間，推出客語小說、散文、詩歌等7本著作，並在今天(28日)舉行新書發表會，也同步發行有聲書、電子書，展現客語文學的獨特魅力。

客委會自2024年起與鏡文學合作辦理「客語文學作家創作計畫」，邀請當代客籍作家甘耀明、高翊峰、李旺台、吳鳴、張郅忻、張芳慈與羅思容，歷時1年半創作出7本作品，讓母語以現代文學的形式進入主流視野，也同步製作發行有聲書、電子書，展現客語文學的獨特魅力，為台灣文壇注入新活水。

廣告 廣告

客委會主委古秀妃表示，雖然自己也經常說客語，但慣用語言跟書寫還是以華語優先，因此能用客語寫作讓她非常佩服，客委會也因此大力支持這樣的計畫，也感謝鏡文學的協助才能出版這麼多精彩的客語書籍。

鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁也分享表示，整個過程並不容易，因為團隊中很多人並不熟悉客語，甚至在錄製有聲書的過程中也經歷許多調整。不過最後仍感謝這些作家們接受邀請跟挑戰，最終才能呈現出這麼優美的作品。她說：『(原音)很多作者本來大部分是用華語寫作的，但是他們接受這個挑戰後，我們也會看到他們每個人都選擇不同的主題，有不同敘事策略來回應這個挑戰。所以最後產生我覺得是7本非常獨特可是放在一起又多元有如繁花盛開的作品。』

客委會表示，在年輕世代逐漸失去客語能力的情況下，透過7部當代客語書寫作品問世，為台灣文學種下新的種子，期待成為客家後生閱讀的起點，也鼓舞更多創作者投入客語書寫，也藉由文學作品讓更多人親近認識客家。