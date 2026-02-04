寫台北頒獎 蔣:優化100處文化點

台北市長蔣萬安出席「藏身台北」新書發表會。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安四日出席《藏身台北》新書發表會，並頒發「寫台北」年度書獎給首獎得主舒國治及有鹿文化。他指出，台北的美隱藏在樹木、古蹟和小店中，鼓勵市民慢下腳步去感受。他引用《歷史的教訓》中的名言，強調文明進步在於留下記憶。市府團隊已找出一百處具歷史與現代設計的文化點。

蔣萬安形容台北為「現代與傳統交織的城市」，其美在於保留過去的同時接軌科技。他指出，美食是認識台北的入口，許多人對台北的印象來自豆漿、燒餅油條等日常飲食文化。未來四年將持續優化一百處基礎建設，並提供多語言網站服務。

蔣萬安還提到，首屆「寫台北」年度書獎頒獎典禮入圍作品視角多元，有的透過「味覺」捕捉巷弄麵攤的煙火氣，有的則以歷史資料重新觀察淡水河的變遷。他認為，城市靈魂由市民生活記憶交織而成，三年多來致力於捷運、都市更新及河岸改造，但每位市民的觀察才是城市真正的靈魂。

蔣萬安分享萬華廣州街「九日咖啡」的故事。這間原為打鎖店的老店，創辦人陳江海因熱愛咖啡與鄰里分享，形成獨特街景。透過市府「台北造起來」計畫，這類老店保有傳統精神並融合在地人情味，展現最有「台北味道」的景象。