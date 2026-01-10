「寫台北」年度書獎書單公布

二０二六「寫台北」年度書獎入選書籍。

（台北市文化局提供）

記者王誌成∕台北報導

由台北市文化局主辦的二０二六年「寫台北」年度書獎十日公布入選書單。本屆書單涵蓋小說、散文及非虛構等多種類型，創作者以飲食、河流、藝術、美術、歷史記憶和成長經驗等多角度為切入點，全方位呈現台北作為一座多層次城市的文化風貌，展現現代文學在描繪台北的活力。

文化局長蔡詩萍表示，「寫台北」年度書獎不僅關注城市題材的描繪，更重視作家如何通過文學形式以及獨特的書寫手法，回應台北多層次的歷史、空間及生活經驗。入選作品無論在敘述視角、文體運用還是語言風格上，都呈現出極高的成熟性。

廣告 廣告

蔡詩萍提到，不論是從日常生活切入，或是透過歷史回溯與文學想像，各類作品皆成功將個人的成長故事或生命經驗轉化為具有公共性與時代感的都市敘事，彰顯台北作為文學創作基地的多元可能性。

評審強調，今年著重作品與城市之間深層次的互動關係。入選作品不僅描繪台北的多樣化空間景觀，也深入探討人們如何在城市中生活、移動並共同塑造集體記憶。這些作品將個人經驗、日常細節或特定場域延伸至對歷史脈絡、文化價值及跨世代記憶的思考中，展現出獨到的文學質感與深刻的城市意識。