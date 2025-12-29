寫好字樂無窮 三星鄉硬筆書法比賽鄉長李志鏞親自頒獎

三星鄉硬筆書法比賽鄉長林志鏞頒獎給得獎學生。（三星鄉公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

為推廣書法教育、培養學生欣賞中華文字之美，三星鄉公所於特別舉辦「2025年宜蘭縣三星鄉國民中、小學－寫好字、樂無窮硬筆書法比賽」，成績出爐後由鄉長書李志鏞親自頒獎鼓勵。

三星硬筆書法比賽由李念明先生慷慨贊助十萬元，已連續第四年支持書法扎根教育，另加碼二萬元作為提高得獎禮券，鼓勵學生踴躍參與。本屆比賽共有三星鄉五所國小及一所國中參與，學生透過校內研習課程練習硬筆書法，由學校遴選優秀作品送件參賽，總計二佰四十八人參加。鄉公所並購置文具與練習本，聘請專業師資命題與評審，十九日完成評選後二十九日進行頒獎。

比賽特別結合「全民健保正確用藥五大核心能力」作為國小高年級書寫內容，讓學生在靜心練字中，同步深化健康教育觀念，落實藝術與生活結合。

今年頒獎典禮選在在三星國小視聽教室舉行，由鄉長李志鏞親自頒獎。本屆分國中組及國小低、中、高年級組，共一佰零二人獲獎。鄉長除恭賀得獎同學，也勉勵所有學生持續精進，來年再創佳績。