寫完遺書就衝向國會…南韓戒嚴動亂一周年 那晚捍衛民主的英雄們

據南韓媒體今天（12/3）報導，去年的今天，南韓時任總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，南韓許多公民化身守護民主的英雄，有人寄了簡短遺書給家人，就趕赴國會現場，要守住國會，不讓軍警進入，也有軍人認為命令不合理，到便利商店買礦泉水，拖延進入國會的時間。

據韓媒《中央日報》與《東亞日報》報導，今天是南韓戒嚴之亂一周年，去年12月3日深夜，時任南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，在首爾永登浦區的國會周遭，一個個平凡的市民聚集現場，展開了一場搏命抗爭，即便大家的年齡、職業各不相同，但心中都有一個共同想法：「不能讓國會倒下」。

戒嚴當晚10時27分，33歲的上班族姜英秀（강영수，音譯）剛入睡沒多久，被哥哥打來的電話吵醒，電話那頭傳來驚恐的聲音：「好像宣布戒嚴了」，姜英秀還沒時間整理思緒，衝出家門趕往國會，在30分鐘的路程中，他用KakaoTalk（南韓通訊軟體）傳了一封遺書給哥哥，內容寫道：「我好害怕，不知道怎麼做才是對的，只是一直往前衝。」

2024年12月4日凌晨，南韓民眾在戒嚴令中湧向首爾國會外，要求時任總統尹錫悅下台。美聯社資料照

49歲的吳秀貞（오수정，音譯），是育有4名孩子的母親，她一聽聞戒嚴宣布的消息，在京畿道龍仁市的家中穿上鞋子，準備前往國會，卻被還在念國中的小女兒抱住大腿，用稚嫩的聲音說：「媽媽，如果妳遇到危險，我怎麼辦？」吳秀貞保持冷靜回應：「我們國家的軍人和警察叔叔，他們不是那種壞人，不用擔心」，隨即離開住處。

到了4日凌晨，南韓國會瀰漫不安與混亂的氛圍，國會前方遭到軍警包圍，議員們陸續進入國會，希望透過表決解除戒嚴，33歲的市民李錫燦（이석찬，音譯）原本擔心「如果表決沒有通過，我們全被逮捕，該怎麼辦啊」，但一看見周遭都是跟自己一樣，挺身站出來的平凡市民，心中反而獲得勇氣。

2024年12月4日凌晨，南韓民眾在戒嚴令中湧向首爾國會外，要求時任總統尹錫悅下台。美聯社資料照

21歲的大學生韓成日（한성일，音譯）原本在學校圖書館唸書，一看到新聞就跑到國會，並翻牆進入本館，與大批部隊對峙，在推擠過程，有特戰隊員拿東西戳向他的腰部，「那一刻我感受到永生難忘的死亡恐懼，心想可能再也見不到爸媽了」、「心裡也會擔心，可能被逮捕，但如果真的實施戒嚴，也不能過正常生活了。」

當軍人踩著地上的碎玻璃，進入國會本館一樓時，39歲的國會工作人員朴裕秀（박유수，音譯）跑向軍人，徒手抓住士兵的步槍，事後才發現自己的手遭槍枝割傷。

2024年12月4日凌晨，南韓軍人在戒嚴期間試圖闖入國會，遭工作人員持滅火器擊退。韓聯社／美聯社資料照

也有消極抗命的軍人，當天被派往現場的軍官朴浩俊（박호준，音譯），雖然被司令官下令離開軍營，但他拒絕進駐國會，並表示：「如果戒嚴沒有快速落幕，我考慮下令屬下，去逮捕下達命令的司令官。」當天被派往國會的國軍防諜司令部兵力，有些士兵去便利商店買水來喝，用拖延時間的方式，延後進入國會的時間。

4日凌晨1時1分，南韓國會正式通過解除戒嚴的決議案，數百人一起在國會前合唱國歌，紀念守護民主的歷史性時刻，如今戒嚴之亂一周年，57歲的神父黃仁洙（황인수，音譯）回想去年經歷，說道：「因為了解歷史，所以知道那天該怎麼做，我不想站在沉默的那一方」、「這件事也將成為過去，並拯救另一個未來。」

2024年12月4日清晨，南韓國會議員在國會大門外宣布撤銷戒嚴令決議，呼籲時任總統尹錫悅遵守。美聯社資料照

