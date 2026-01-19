【寫實投資作】《FX 戰士久留美》宣布動畫化 預計明年正式放送

《FX 戰士久留美》將於 2026 年動畫化（來源：FX戦士くるみちゃん_X）



於 2021 年推出、由 でむにゃん 擔任原作、炭酸だいすき 繪製的股市投資類漫畫作品《FX 戰士久留美（FX戦士くるみちゃん）》於今（19）日宣布改編電視動畫並釋出前導預告，預定於 2026 年開播。

FX為 Foreign Exchange 的縮寫，即外匯保證金交易，透過在平台存入的保證金在一定額度內買賣外匯造成損益，小額投資者也可利用較小的資金獲得較大的交易額度（槓桿），是一種高風險高報酬的投資行為。故事圍繞著數名女大學生的 FX 經歷展開。

主角久留醬聲優將由鈴木愛奈擔任（來源：FX戦士くるみちゃん 官方網站）

聲優鈴木愛奈表示：「我將以久留美的身分，在電視動畫《FX戰士久留美醬》中演出！以 FX 為題材的漫畫或動畫其實並不多見呢……在閱讀原作之前，我也是在那時候才第一次真正了解什麼是 FX，也因此認知到──那是一個無比殘酷的世界。畫風明明可愛到不行，內容卻在某種意義上充滿＂暴力性＂……！那種讓人孤身一人、在寂靜中屏息凝神、雙手顫抖，只聽得見自己心跳聲的空間裡，只要 0.1 圓的波動，就能讓人又哭又笑，彷彿置身天堂或地獄的世界。對某些人來說，它甚至能左右人生。我會竭盡全力，把這個如此真實的 FX 世界呈現給大家！」。