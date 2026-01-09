寫春聯貼春聯／鄭江泉

鄭江泉

日子是鄉村老奶奶的針線團兒，繞著，旋轉著，不知不覺一年的光景就到頭了。日子像驢打滾兒，哧溜一翻一個滾兒。莊稼漢們春種秋收忙碌了一載，還沒來得及細細品味這一年的春花秋露和風風雨雨，一眨巴眼，便到了臘月的尾巴。臘月前腳剛走，正月後腳便就跟來了。年關到了，就像給兩家的地畔栽個界石，農人們也忘不了給年關做個醒目的標籤，以示辭舊迎新和招財納福。這便是寫春聯和貼春聯了。

寫春聯和貼春聯是過年的頭等大事，尤其對於莊戶人來說，無關貧富貴賤，無關嗜好信仰，不在每個屋門上貼上紅彤彤的念想和願景，那就不算過年。臘月三十是年跟，也是年界，更是春聯大秀芳華，映紅千家萬戶的日子。古老的村莊也似乎不再纏綿於往日單調而寂寥的時光，欣欣然點綴上了火紅喜慶的暖色，讓村頭巷尾、門庭樓堂墨香氤氳，詩韻四溢。

廣告 廣告

記得過去臘月三十這天，村子裏會耍筆桿子的老先生會大出風頭，他那龍飛鳳舞的墨寶會像磁石一樣招來許多老鄉。那生著炭火的堂屋中央，擺一張古色古香的八仙桌，老者凝神斂氣，擎筆揮毫，少者展書誦詞，撫紙研墨。另有一幹練後生，一邊幫識字不多的鄉親吟誦和解讀聯語，一邊幫大家裁紙和端茶遞水。老先生不慌不忙，不溫不燥，一支狼毫筆欣然遊走於咫尺之內，柔若浮雲，力如金鉤，那灑脫而渾厚的筆力直抵眾鄉親憨厚的笑靨和內心。更為神奇的是老者筆力多變，同字不同工，同聯不同形，福祿壽喜等若干字他能幻化出多種造型，引得圍觀者一陣陣喝彩聲。廂房的地面上、炕頭上擺滿了待晾乾的春聯，而堂屋裏、院子裏、屋簷下和過道裏，則人頭攢動，笑語喧嘩。鄉親們拿著紅紙卷兒，一邊說叨著家長里短，一邊不斷地向堂屋裏張望，操心著自家的幾副春聯。不時有一撥撥的村民帶著寫好的春聯樂呵呵地離去，又有一撥撥村民胳肢窩夾著紅紙卷兒擠進小院，大家都想讓自己的小家也早點沾些老先生的墨韻，給屬於自己的新年也添些喜色和福氣。

農家人貼春聯不像城裏人那麼簡單隨意，講究起來還很有說辭。大門的門樓、老者的正房、兒女的偏方、屋內的廂房，以及廚房、糧倉、儲物間、牛欄、豬圈、雞舍等，凡是有門兒的都得貼春聯，且大小長短、遣詞造句都得對號入座，妥帖對味兒。門頭再掛上五顏六色的剪紙掛錢，門芯處再貼一對喜慶的倒福，窗子上貼上精美的窗花。另外，老者臥室頭頂的牆壁上要貼“老者安康”或“吉星高照”，大門外的院牆要貼“出門見喜”或“紫氣東來”，院子裏貼“滿院春光”，牛圈內的槽頭上貼“槽頭興旺”，糧倉的麥包或面缸貼“取之不盡”，水缸貼“一缸春水”，車上貼“一路平安”，樹上貼“旺氣沖天”，同時再給大門和主房門貼上威風凜凜的門神、照壁貼上溫文爾雅的土神，灶前貼上慈眉善目的灶神，然後十分虔誠地點燃香燭，燃放鞭炮，邀請諸神進戶就位。打理完家裏，有心人還會走出家門，再給水井、磨坊、山神廟、打麥場上的碌碡、村中央的碾盤等都貼上吉祥溫馨的揮春條幅。

鮮紅的春聯從老先生的手中點墨成金，款款而生，走村進巷，穿堂入室，被鄉親們蘸著濃情蜜意一副副地張貼起來。那像火苗一樣紅火旺盛的氣場，再加上蒼勁大字和豪邁詩句的渲染，農家院子裏頓時有了生機，有了捂也捂不住的喜慶富貴之氣。一家人心裏想的、夢裏念叨的，而又用嘴說不出的心願和期盼，全被那一院子的春聯詮釋和解讀得淋漓盡致。貼了春聯，年的嶄新符號就標注在門框上，煙囪裏嫋嫋的炊煙就一路順風，廚房裏的肉香就飄滿院子，一家人的歡聲笑語就淹沒整個屋子。而全村貼上春聯，吉祥和喜慶就寫滿整個村子，大街小巷就會成為一個詩的海洋，詩的宇宙。那古老的村落以及繁衍於其中的人物和故事就會浸泡在濃濃的年味中，春的靈氣、福氣和精氣神兒就會在村莊的每個角落裏蕩漾、氤氳和綿延。