寫春聯迎新春！中和警與里長合辦活動 融識詐宣導守護里民

中和警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

中和警分局犯罪預防團隊今(31)日由國光派出所所長余錫廷帶領，前進轄內民德里活動中心，舉辦「寫春聯迎新春・識詐保平安」宣導活動，由警方與里長共同推動防詐騙觀念，將識詐宣導融入傳統年節活動中，吸引眾多里民熱情參與。

中和警分局指出，為了提升民眾防詐騙意識，中和警結合轄區里長於春節前夕舉辦寫春聯活動，透過熱鬧應景的方式進行識詐宣導，將常見詐騙手法與防詐口訣融入活動中，讓民眾在迎新春、拿春聯的同時，也能輕鬆學會防詐知識，共同守護里民財產安全。

中和警分局提到，活動現場安排揮毫寫春聯，並由警方同步進行識詐宣導，針對近期常見「一頁式購物廣告」詐騙之特點，只要看到廣告內容係「只有一項商品，而且一定都是最近最火紅的商品」、「剛上線不久就有一堆人搶購還都給正面評價」、「商品一定都是限量、物美價廉，買越多越划算」、「查不到銷售者的公司名稱、地址、聯絡電話」等，幾乎可以百分之百斷定，就是詐騙！

中和警分局長陳宇桓表示， 詐騙手法日新月異，藉由結合地方里長及社區力量，以貼近民眾生活的方式進行宣導，有助於提升識詐成效，降低受騙風險。遇有可疑狀況應保持冷靜，務必查證並可撥打165反詐騙專線或110報案電話即時求助。