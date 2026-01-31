寫春聯、包水餃！管碧玲邀谷立言登海巡艦提前過年

海委會主委管碧玲日前邀請美國在台協會AIT處長谷立言、高雄分處長張子霖，前往4000噸級海巡艦雲林號（CG 5003號），和海巡同仁過早年，還一起寫春聯、包水餃。

谷立言與海巡署一同提前過年。(圖/中央社)

管碧玲30日在臉書貼文寫道，AIT谷立言處長、高雄張子霖分處長，今天登雲林艦（CG 5003號）和海巡同仁過早年。我們一起寫春聯、包水餃，一起體驗台灣過年的習俗！

管碧玲表示，她致詞時說：沒有台美合作，就沒有今天這麼有實力的海巡，因為有台美合作，海巡在空中有強大空中能量，在海上有最精銳堅強特種行動部隊。這樣的台美合作是看得見的，是真正展現的具體實力。

廣告 廣告

谷立言(圖中)在雲林號艦上寫春聯。(圖/截自管碧玲臉書)

管碧玲指出，不只如此，台美合作還有看不見的部分，在今天查緝1.3噸毒品、破獲的這麼大的案件中就知道，台、美雙方在打擊犯罪上面也是反毒戰略夥伴關係，透過美國緝毒署的合作，台美共同成為維持印太地區「美麗的海洋、平安的海洋跟和平的海洋」最重要的力量。

管碧玲表示，她告訴谷立言：寫春聯是期待、是希望、是承諾，要承諾台美友好、要「台美尚麻吉」。

管碧玲指出，除此之外，她在反毒記者會致詞時，還說：台灣與美國作為安全戰略夥伴，為大家所熟悉，幾乎是台灣人民的常識；比較不為人知的是，台美在亞洲，其實是反毒的戰略夥伴關係。本案就是明證。本案能破獲，包含有美國緝毒署的重要情資，還包括了與馬來西亞、越南、泰國等國家的情報交流，這是一條反毒的鎖鏈，我們用來鎖緊防線，不讓國際毒品集團利用海洋挑戰我們的法治與安全。印太地區夥伴國家手牽手結合的鎖鏈，才是反毒最大的力量。

管碧玲表示，國家安全也一樣，近日谷立言處長辛苦了。為了台灣的防衛力量，谷處長進入台灣輿論平台，把自己放在民意平台，平等的溝通和說服，谷處長不是高高在上的施壓，而是風塵僕僕走入基層和人民交流溝通。谷處長走遍各縣市，踢藤球、做智力測驗、披上原住民彩衣、還有寫春聯、包水餃⋯⋯台灣人民應該要看出來，這是對台灣民意的尊重與誠懇的熱情。

管碧玲強調，台灣的國家安全和反毒一樣，我們需要的是印太國家手牽手聯合起來的印太和平鎖鏈，而不是把台灣和另外一個國家框起來的兩國的框架。這樣的框架無法保障和平。

延伸閱讀

霍諾德徒手爬101！ 谷歌執行長：原來上去有別條路

許智傑喊改「台灣台北101」！蔣萬安：台北本來就在台灣不然在哪

蔣萬安沒那麼強！？揭開首都選戰驚人劇本