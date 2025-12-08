寫歌追星失敗！男星認欣賞aespa Winter 看到新聞搞笑說：我有點難過

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

icyball冰球樂團於11日推出第3張專輯《我很抱歉》，今（8）日特別為新專輯舉辦搶聽會，透過10首新歌與媒體、樂評、DJ暢談專輯製作甘苦、分享近況。為呼應專稱主題，主唱王有感表示，「現在其實是一個很消極的時代，每天生活都有種末日感，大家因此變得想緊握當下，但是握太緊又會痛，痛並快樂著，很不健康的過程，所以這張專輯想要先說一聲抱歉，再開始講後面的音樂內容。」

icyball冰球樂團於11日推出第3張專輯《我很抱歉》，今（8）日特別為新專輯舉辦搶聽會。（圖／何樂音樂提供）

首發單曲〈Dumplings〉推出後動感節奏深獲樂迷喜愛，4人放開包袱跳起逗趣的「餃指舞」，近來引發社群上翻跳熱潮，就連理想混蛋也都應援造勢。未來是否要走偶像男團路線，王打趣說：「我們不是真的要走男團，我們家裡都有鏡子，這張專輯要回歸樂團跟音樂本身。」蒙則埋下伏筆：「若未來有一個新的方式再來呈現，現在我們先把樂器拿回來。」

現場播完新歌〈有點喜歡〉，王自爆私下有在默默追星，新歌是從觀看韓團直拍影音所引發的靈感，先是自嘲：「但是寫歌追星失敗了！」坦言欣賞韓國女團aespa成員Winter，聽聞近期新聞，他接著搞笑說：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」並用歌曲勉勵自我，「小小的愛，但不一定要被實現！」

聽歌會尾聲的推薦時間，蒙力推新歌〈說愛我吧〉要大家幫忙媒合搭劇。士捷則說：「現在網路時代，一首歌推出後會在不同平台得到不同評價想法，我很確定《我很抱歉》這張專輯是沒有出現過的音樂，如果你很喜歡很好、不喜歡就當作拆禮物，把它丟掉。」Nelson則趕緊接話安撫：「不喜歡冰球樂團沒關係，但我們找來了4位超厲害的製作人，所以你們一定要聽！」





