寫歌追星失敗！「看Winter、柾國緋聞」 認：難過到病沒好

icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成。（圖／何樂音樂提供）





icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年，將於11日推出第三張專輯《我很抱歉》，今（8）日特別為新專輯舉辦搶聽會，透過十首新歌與媒體、樂評、DJ暢談專輯製作甘苦、分享近況；呼應專稱主題，主唱王有感表示：「現在其實是一個很消極的時代，每天生活都有種末日感，大家因此變得想緊握當下，但是握太緊又會痛，痛並快樂著，很不健康的過程，所以這張專輯想要先說一聲抱歉，再開始講後面的音樂內容。」

過去四年，冰球樂團憑藉獨特的浪漫復古曲風襲捲跨世代的華語聽眾，可是新輯卻讓樂迷苦等了4年，他們笑稱：「這四年我們都有成長，很快樂、生活跟感情也都很豐富，除了寫出想探討的議題，大家為了新專輯做了不同付出！也跟彼此說一聲抱歉。」這次音樂更祭出豪華金曲獎陣容：由陳君豪 、黃少雍、陳建瑋、鍾濰宇共4位製作人來操刀。

首發單曲〈Dumplings〉推出後動感節奏深獲樂迷喜愛，4人放開包袱跳起逗趣的「餃指舞」，近來引發社群上翻跳熱潮，就連理想混蛋也都應援造勢。未來是否要走偶像男團路線，王打趣說：「我們不是真的要走男團，我們家裡都有鏡子，這張專輯要回歸樂團跟音樂本身。」蒙則埋下伏筆：「若未來有一個新的方式再來呈現，現在我們先把樂器拿回來。」

首度邀請製作人進行配唱錄音，主唱王有許多收穫：「把自己交出去的過程，心裡會有點不安，但結果是好的，演唱時很多沒有發現過的自己在裡面。」Nelson則被團員受封是「舞曲製作擔當」，這次特別加入了樂器牛鈴：「深夜在高速公路開車，想要〈Dumplings〉這首歌有一種前進、舞曲氛圍，希望加上有趣的元素，才決定把牛鈴加進來。」士捷把這考驗加入鼓聲編曲，今天特別把牛鈴帶來現場大力敲響，並對粉絲「小可愛」呼籲：「用牛鈴不僅可以呼喚牛群，更是要把我們的粉絲召集回來，因為冰球要發新專輯了！」

現場播完新歌〈有點喜歡〉，王自爆私下有在默默追星，新歌是從觀看韓團直拍影音所引發的靈感，先是自嘲：「但是寫歌追星失敗了！」坦言欣賞韓國女團aespa成員Winter，聽聞近期新聞，他接著搞笑說：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」並用歌曲勉勵自我：「小小的愛，但不一定要被實現！」

聽歌會尾聲的推薦時間，蒙力推新歌〈說愛我吧〉要大家幫忙媒合搭劇；士捷則說：「現在網路時代，一首歌推出後會在不同平台得到不同評價想法，我很確定《我很抱歉》這張專輯是沒有出現過的音樂，如果你很喜歡很好、不喜歡就當作拆禮物，把它丟掉。」Nelson則趕緊接話安撫：「不喜歡冰球樂團沒關係，但我們找來了4位超厲害的製作人，所以你們一定要聽！」



