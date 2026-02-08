寫法非繁非簡！ 「台式簡化字」台灣人看秒懂

筆畫比較多的字，很多人會寫簡字，台灣人求方便，有時候會習慣寫簡體字。（圖／東森新聞）





筆畫比較多的字，很多人會寫簡字，台灣人求方便，有時候會習慣寫簡體字，但其實民間流傳著一種神秘的「台式簡寫」，乍看之下以為是簡體字，但實際上卻是台灣人自創或沿用的特殊形式，奇特但又讓人熟悉的文字，只有台灣人看得懂。

寫了20幾年，以為這就是簡體字，但全寫錯，數學的數，為了求快，減少筆畫，大家都會寫成簡寫，但事實上，數的簡體字是左邊米加上女，右邊一樣是攴部。不只這個字寫錯，還有點心的點，大家都習慣寫，上面一個占下面一個大，實際上是占下面4點，藍色的藍也一樣，台灣人習慣寫草字頭、下面一個二，但簡體字筆畫沒這麼少，下半部長得很像「監」。

台灣人自創的台式簡寫，實際上又叫做二簡字，早期推行簡體字政策時，因為筆畫省略過多而被放棄的方案，最終沒有被納入正式字體，不過推行過一段時間，部分字形仍繼續流傳，民眾用久成習慣，發展成獨特的文化記憶。

