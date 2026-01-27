寫真偶像秀X光片「肺很乾淨」引4千萬觀看 網歪樓「非常感謝」

豐島心櫻因為一張X光片意外引起網友大歪樓。。圖／翻攝自「豊島心桜」X

日本新生代女演員兼寫真偶像豐島心櫻，因23日在其X平台上分享一張X光照片，跟粉絲報告「我的肺很乾淨」，沒想到歪樓，讓粉絲興奮不已。至今5天吸引超過4400萬人觀看，意外暴紅。

豐島心櫻在社群平台分享自己健檢拍攝的一張上半身X光照意外成為話題，不過網友注意的焦點並非她所說的「乾淨的肺」，而是影像中呈現出的胸形輪廓，讓整串留言大歪樓，並在網路上大量轉傳，至今約4400萬次觀看。

不少網友留言表示，「光是看著它就讓我感覺好多了」、「非常感謝」、「從某種意義上說，這張照片令人興奮」、「一切都很乾淨，包括肺」、「我決定成為放射技師」。當中也有網友認真的回覆「妳的脊椎有點歪」、「這張胸部正位X光片顯示肺部狀況極佳。雙肺野清晰，未見浸潤、結節或胸腔積水。心臟輪廓正常，胸廓骨骼未見骨折或異常。」

豐島心櫻國中2年級因參加選拔被星探發掘，高一就在東京開始演藝事業，陸續在電視劇、電影演出，以及成為寫真偶像，最近一部作品是翻拍動漫《戀上換裝娃娃》真人版日劇，飾演女配角乾心壽，以其傲人身材與童顏外貌受到觀眾的矚目。



