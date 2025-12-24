寫真女星握手見面會0人到場無奈取消 她呆坐現場尷尬畫面流出

日本寫真女星阿波南，擁有可愛臉蛋和超有料身材，社群上擁有超過20萬粉絲。（圖／翻攝自阿波南Instagram）

日本人氣Coser兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）在社群上擁有約20萬粉絲，昨（23）日在千葉縣舉辦握手見面會，竟然出現0人到場的尷尬場面，導致活動無奈取消，事後阿波南也在社群為取消活動向合作方致歉。然而阿波南也曬出現場冷清場面，不少網友也紛紛留言安慰。

據日媒《デイリースポーツ》報導，29歲在日本各大論壇和社群上相當有人氣的Coser兼寫真女星阿波南，本（12）月中旬發行個人寫真集，自月初開始宣傳活動，在社群公告行程後，她的粉絲們也紛紛表示會到場支持，稱想一睹女神風采。

豈料，阿波南23日上午在千葉縣的MaruhanMega City八千代綠丘店舉行寫真集握手見面會，現場拉起預防大量人流使用的紅色隔離欄（紅龍），但整個空間只有阿波南一人呆坐在前方，排隊區域未見一人，十分冷清又尷尬。事後阿波南本人在社群平台X上發文指出，「因為沒人排隊活動取消了」並向合作方致歉。

阿波南近日舉辦握手見面會卻0人到場，活動緊急中止，現場尷尬畫面在網上引發討論。（圖／翻攝自阿波南X）

握手簽名會0人到場的尷尬畫面在網上引發討論，有不少人很訝異粉絲有約20萬的阿波南，居然會遇到這種慘況。但有網友分析，有可能是阿波南活動一次辦太多場，場場都要排隊，不是每個人都願意，且她的知名度還沒紅到那種程度。對此，阿波南也有在留言區回應，「我會努力提升個人名氣」。

阿波南社群平台X致歉公告如下：

原訂於今日舉行的握手會，因現場排隊人數為0人，已決定取消。

對於此次造成的不便，特此向「Maruhan Mega City 八千代綠丘」致上最誠摯的歉意。

