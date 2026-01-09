寫程式操作無人機 樂齡享受數位生活

科技潮流、AI，不是年輕人的專利！慈濟大學第三人生大學、「智慧健康與生活管理學分學程」，從帶領長輩寫程式、玩無人機，接著也運用AI生成影像、辦虛擬展覽等等，第一屆順利結業，舉辦成果展。

「我要過囉，好 沒關係 妳過。」

誰說只有年輕世代會操作無人機！聚精會神的林芳照，熟練的操作飛行，成功穿越年齡和學習上的障礙。慈大第三人生大學學生林芳照：「看到天上有這麼多的無人機，但是今天我卻可以，手上握著這一台無人機，然後我自己操作，我覺得我的夢想成真了，而且我覺得我跟這個世代，是可以連結在一起的。」

廣告 廣告

「往下 往下 往下 往下 往下。」

慈大第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」期末成果發表，為55歲以上中高齡者，設計如AI運用等多元終身學習課程。慈大第三人生大學學生林喜濤：「我有參與的元宇宙的學習，我覺得這些都是一個拼圖，這是一個，慢慢堆疊上來的東西，你沒有辦法一次都全部到位，但是我知道，這個學習是沒有止境的。」

「長輩可以跟孩子，一起操控無人機，也可以在戶外，也可以冒險。」

慈大智慧永續管理學院院長高玉泉：「把老人重新定義為，資深的年輕人，跟年輕的同學一起學習，那我們就會樂在其中，那不知不覺，自己就變年輕了。」

慈大主任秘書蕙甄：「人生之河 奔騰向前，我心堅定 為夢前行，累積創造生命的奇蹟，不要因為你身體，就是跟大家穿得不一樣，而有自卑不學習。」

活到老，學到老，跨越數位科技鴻溝，為「長者」重新定義。

更多 大愛新聞 報導：

為教養院生洗牙 母子檔同心護弱勢

呼吸肌退化嗆咳不止 拍痰引流解危機

