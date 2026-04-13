嗨，正群：

先讓我自首。

收到書稿的時候，手邊的幾個編劇案子都卡在等待中，一路被時間追趕的我突然迷失在空蕩的日子，反而怠惰地什麼都提不起勁，我總是這樣。你書中的朝偉困在防疫旅館，而我困在自我懷疑（是的，我亦然）。所以我原本只是想點開書稿先瀏覽個幾頁，再看看能醞釀出什麼別緻的讚美之詞。

接著，我想自白。

我是一口氣讀完了整部小說。懷著感動，以及很多的驚訝。驚訝於你文字的誠實與厚度，它們揭穿了追夢的「人」和「夢」、揭開了那些汗流浹背的狼狽──用「狼狽」精準嗎？還是用「艱辛」比較引人入勝呢？不管了。

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隨著字裡行間，我走過了朝偉走過的路，甚至是所有熱愛表演的你們、我們、以及追著那麼模模糊糊又彷彿清清楚楚的「什麼」的他們，那千百條傻勁的、熱情的、蜿蜒的、沒有導航的蹊徑，在沒有終點的終點，如你所說，感性總是又戰勝了理性，於是心灰意冷的我們依舊不甘掉頭，繼續邁出了下一步。

抱歉，我完全沒有料到你竟然這麼會寫！這絕對不是一本只限粉絲的呢喃！

我從黃昏讀到夜裡，直到合上書去遛狗，我催促著我的狗快一點，因為我好想好想立刻回家寫封信給你，我不斷地在心裡喃喃著「嗨正群、嗨正群、嗨……朝偉……」但，當我回到書桌，我突然覺得，想說的、能說的，你都知道了，你甚至比我更清晰的看穿了。用「看穿」好嗎？還是應該用「看透」比較豁達呢？算了。

於是我只能表白。

我真的很喜歡《演員》。書中朝偉那一路的荒誕遭遇，你細膩地包裹了、隱喻了那些我好熟悉的情緒：孤獨、克制、期待、慌張、說了也沒有用的什麼……它不是指南、不是導航系統，而是陪伴，陪伴著在追逐著什麼的路上，突然茫然駐足的所有靈魂（絕對不限演員）。

最後，是姐姐的微弱祝福。

我想起了《金剛經》裡的「應無所住，而生其心。」這寥寥的幾字的意義之大，我有時明白了，有時又生氣了。在反反覆覆裡，我隱隱約約的好像聽到了一句話「來都來了，不如就好好地看看這一路的風景吧。」。

人生是「這一路」，追夢也是「一路」，或許根本就沒有什麼了不起的意義，不過就是要我們去經歷、去感受，讓心如一面鏡子映照著所有風景，而所有風景儘管都是夢幻泡影，但──在這條繞道而行的泥濘路上，那些驚慌失措、那些等待煎熬、那些奮力一搏、那些失望憤怒、那些不能罷休的蠢蠢欲動、那些微小卻燦爛的快樂……真的扎扎實實地經歷過了，才不虛此行吧。

請繼續書寫，用你剔透的感觸；請繼續在「演員」的路上掙扎，儘管我們都只是配角──當導演喊下Action之際，唯有誠懇的我們、真實的我們，才是自己的「大主角」啊！

這裡，我確定不該用「期待」，而是精準的「會」──我們會在路上重逢的。那時，讓我們再次經歷合作愉快。

譽庭姐 2026.03.12

（以上摘自梁正群《演員》推薦序，新經典文化出版）