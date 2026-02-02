寫給大S親筆信曝光 具俊曄：是我能抓住對你思念的最後方式

具俊曄在紀念追思會上致詞訴說對大S的思念。（經紀人提供）

大S徐熙媛離世滿一週年，具俊曄每天都帶著她生前喜歡的料理，到墓園陪伴她，風雨無阻。今（2日）特別製作了一尊雕像當作紀念，揭幕儀式結束後具俊曄寫了一封信，透露著對大S的愛及思念。

具俊曄親筆信全文：

我永遠的愛，我唯一的熙媛

熙媛啊，過得好嗎？

睡得好嗎……吃得好嗎……

每天、每一天，都很想你……

早上睜開眼時，若你不在我身旁，到現在仍像一場現實中的夢，

空氣忽然改變，胸口悶得發疼

很痛。

想著今天要做什麼料理呢？要做什麼妳才會喜歡？一邊提著飯菜開車前往金寶山的路上，情緒被憂鬱侵蝕，對你的思念就不斷流下來…

對不起，讓你看到我這麼脆弱的樣子…

但這大概是我能抓住對你思念的最後方式，希望你能理解。

我們的熙媛啊…熙媛啊…

如果能再次相見，就讓我們永遠、永遠在一起吧。

我好想你。真的好想你…非常、非常想見你。

你永遠的老公，俊俊

具俊曄親筆信。（翻攝自具俊曄IG）

