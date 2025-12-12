寫給早起的馬路工／馮尚玉

馮尚玉

淩晨的掃帚聲

驚醒了謐夜的靜寂

沉悶的打更聲

趕不上它的清晰

淩晨，萬民還在沉睡

馬路工早已赴崗

一下又一下的掃帚聲

就是他們勞作的證明

冬日的風

給馬路工增添了無盡的煩惱

狼藉一片的街巷啊

給他們增加了額外的工作