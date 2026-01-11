「寫臺北」年度書獎 書寫城市記憶與當代視野

北市政府文化局主辦2026「寫臺北」年度書獎，今日公布本屆入選書單。本次入選作品類型多元，涵蓋小說、散文與非虛構書寫，創作者從飲食、河流、藝術、美術、歷史記憶與成長經驗等不同面向切入，回應臺北作為一座多層次城市的文化樣貌，展現當代書寫臺北的豐富能量。

本屆入選作品中，有作者以日常飲食為起點，透過味覺與餐桌記憶，描繪臺北的人情風景與城市變遷；亦有作品循著河流與地景展開書寫，結合文學、信仰、史地、民生與藝術等層面，勾勒臺北城市形成與發展的歷史脈絡。此外，也有作品以步行與漫遊為方法，從美術與藝術史出發，引領讀者重新觀看臺北街區中被忽略的文化風景。

在文學創作方面，入選作品展現高度的敘事創意與風格辨識度。作品融合志怪敘事，結合歷史時空與個人情感，描寫北投、陽明山一帶的空間變遷與時代印記；亦有以半自傳形式，透過少女成長的視角，重構九〇年代臺北街區與老屋記憶，細膩呈現成長過程中對成人世界不完美的體認與生命感受。

文化局局長蔡詩萍表示，「寫臺北」年度書獎關注的不只是城市題材的呈現，更重視創作者如何透過文學形式與書寫方法，回應臺北複雜而多層的歷史、空間與生活經驗。本屆入選作品在敘事視角、文類運用與語言風格上皆展現高度成熟度，無論是從日常生活出發，或透過歷史回望與文學想像，皆能將個人經驗轉化為具有公共性與時代感的城市書寫，充分展現臺北作為文學場域的多元可能。

評審也指出，本屆評選特別重視作品與城市之間的深層關係。入選作品不僅描寫臺北的空間樣貌，更進一步探問人如何在城市中生活、移動與記憶。許多作品能夠由小見大，從個人經驗、日常細節或特定場域出發，延伸至歷史、文化與世代記憶的討論，展現出兼具文學性與城市意識的書寫成果。

文化局表示，「寫臺北」年度書獎為臺北市首次以城市為名、系統性推動的年度書獎，期望透過書寫，持續累積屬於臺北的文化記憶與文學座標，讓城市故事在不同世代與書寫形式中不斷被延續。本屆得獎作品將於1月19日揭曉，並於2月4日臺北國際書展進行頒獎，邀請大家一同前來現場，共同見證臺北文學的新篇章。

(撰文、攝影：台北市政府)