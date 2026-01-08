寫錯字露餡？ 假冒「陸港鎮長」要求加line 問個資被拆穿

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮近來有人收到自稱「陸港鎮長許志宏」來主動加line，以業務要求為由詢問個資，民眾後來覺得「怪怪的」，豈有「鹿港」會寫成「陸港」，因而向鎮公所求證，才知道原來是詐騙集團的手法。許志宏今天(8日)在個人粉專發出澄清聲明，請鄉親不要受騙上當，懷疑是中國詐騙所為，才會寫錯字。

許志宏表示，有民眾因為經營旅宿業，手機跳出主動加line的訊息，因為自稱是「陸港鎮長許志宏」，以業務聯繫需求，請對方加好友，還反問對方貴公司的營運進度一切還順利嗎？讓民眾誤以為真，還順便自我介紹，把名片傳給對方。

許志宏指出，詐騙集團先用話術釣出民眾的姓名與公司相關資料後，再回訊息說單位工作小組將前往進行常態性查核訪視，請對方派專人接待並備妥資料。當民眾反問要準備什麼資料時，詐團才回說3天內會以電話聯繫，再請公司接聽。

許志宏說，民眾看到手機訊息，覺得怪怪的，因為鎮公所要業務聯絡，為何要出動鎮長本人，直接由公所員工來就可以了，而且明明彼此都在鹿港，還要3天後聯繫，才會透過公所求證，他也才知道遭人冒用。

許志宏表示，只要是台灣人都不可能把「鹿港」寫成「陸港」，懷疑是中國詐團才會寫錯字，他會向警方報案，要讓詐團無所遁形。

