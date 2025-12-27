寫錯高「粱」！金門酒廠小編直球開嗆「老師沒教嗎」 超慘下場網友笑翻

金門酒廠小編開嗆網友掀起熱議。圖／翻攝自Threads

台灣人愛滑Threads已成「世界之最」，進而影響不少商家也紛紛經營起Threads帳號，盼能以幽默態度擊中網友讓流量變現。近日「金門高粱酒」社群小編因一句「老師沒教嗎」爆紅，巨大的號召力還被官方誤判為「危害社群安全」，笑翻不少網友。

高粱不是高「梁」！金門酒廠小編狠嗆：老師沒教嗎？

「金門高粱酒」社群小編26日在Threads上當眾「教育網友」，上起「每日一字」課程，表示原本不想這麼嚴厲地糾正，不過看到網路上很多人都把「高粱酒」打成高「梁」酒，真的難以接受，怒嗆「老師沒有教你們米是穀物、木是木頭嗎？！再寫錯，真的去罰寫100次來寄給我檢查耶！」

貼文瞬間吸引上萬人按讚、近20萬次瀏覽，網友們也紛紛加入討論，「人生第一次被高粱教訓，也是很特別的體驗」、「你不講，我從來沒注意還有不一樣耶」、「我對不起國文老師我錯了」、「終於有人說出來了」、「就愛金門的58度這麼嗆耶」、「我18年前寫錯一次，罰寫了388遍以後，再也不會寫錯高粱酒了」。

也有人說，「我知道是米，但這個字看起來就是一個怪，我可以繼續高梁將錯就錯下去嗎」，金門高粱酒小編除了回應大部分網友留言外，也打趣表示「看久『粱』，我都開始覺得這個字好奇怪了」。

金門酒廠小編開嗆網友掀起熱議。圖／翻攝自Threads

酒廠小編嗆人遭官方禁言！預告「下週一見」笑翻網友

金門高粱酒小編27日更新貼文，表示爆紅後被限制流量、無法留言，甚至還被官方判定「危害社群安全」，無奈感嘆「我只是熱情點、嗆了點、喜歡聊天了點，我錯了嗎？有比寫錯『粱』字的人可惡嗎」，表示週末將休戰，下週一將會重回網路世界「再嗆起來」。

金門酒廠小編遭Threads官方禁言。圖／翻攝自Threads

該篇貼文再次讓網友笑翻，大讚小編連被禁言也很有哏，「拿這個畫面申請加薪了」、「你好好休息！天下我幫你守著」、「抓緊難得的機會，笑笑金酒」、「一天內大家都知道木米粱的差別了，這麽正向的國語活字典，脆大人快解放金門小編」、「看來小編喝太多被關禁閉了」、「你再囂張啊」、「謝謝小編，感覺我這輩子也不會寫錯粱了」。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



