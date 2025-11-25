寫「台灣國立委」被諷！王義川怒嗆王鴻薇

▲王義川今受訪時反擊說，他就是台灣國立委，「 請他們去中國喊中華民國立委」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川日前赴日旅遊，不僅品嘗和牛與鰻魚飯，更在神社繪馬的住所寫「台灣國桃園市」，引發議論，更被藍委王鴻薇、牛煦庭批評。對此，王義川今（25）日受訪時反擊說，他就是台灣國立委，「 請他們去中國喊中華民國立委」。

王義川日前赴日旅遊，在繪馬寫上「台灣國桃園市」，引起藍委批評，王鴻薇諷刺，「中華民國少一位國會議員！」牛煦庭也說，王義川的行為剛好是民進黨的照妖鏡，總統賴清德要不要說清楚講明白。

對此，王義川回應，「我是台灣國立委啊！請他們去中國喊中華民國立委，敢不敢？王鴻薇去喊啊！我就是台灣國立委」。

王義川重申，請王鴻薇去中國喊，「我是中華民國立委！」而他是台灣國立委，有問題嗎？

對於被牛煦庭指不認同中華民國，王義川提到，他是台灣國立委有什麼問題？「你去中國講，我是中華民國立委」。

