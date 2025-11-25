寬又大的道路限速40公里？郭國文點名交通部：合理嗎

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

藝人陳為民近日轉貼「台灣測速照相地圖」，密集程度讓人嘖嘖稱奇，也引發各界討論，對此，民進黨立委郭國文今(11/25)表示，當一支測速照相一年可以收到約8千萬罰款，就該檢討此限速是否不合理，他也自曝，自己也經常是測速照相的受害者，並坦言只要發生車禍，往往就是下調速限，才會出現許多又寬又少的道路限速只有40或50公里，對此也提案要求交通部，通盤檢討速限制定，以及測速照相與科技執法。

民進黨立委郭國文，資料照

陳為民近日在社群轉貼分享「台灣測速照相地圖」，圖中的測速照相機密集程度讓他稱奇，並質疑這是賺錢機器，他也直言，對於這種狀況，居然沒有任何民代、朝野人士發聲，若非共犯，就是民代們根本不跟人民生活在一起，並說這是國恥。

郭國文在臉書發文表示，比起測速照相的密度，自己更關心限速的合理性，當一支測速照相一年可以收到約8千萬罰款，那我們該檢討這個限速是不是太不合理。

郭國文指出，最近大家熱烈討論的測速照相機的密度，由於他的選區大，整天跑攤的里程數可達300公里，也經常是測速照相的受害者，而自己覺得根本問題，來自於限速的不合理。

郭國文以自己的台南第二選區(七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區)為例，他說，明明在麻善大橋上限速70公里，結果下橋就突然驟降到50公里，不合理的限速導致駕駛人難以遵循，又因廣設測速、科技執法，導致民眾剝奪感強。

郭國文也坦言，過去只要發生重大車禍，往往就是下調速限，才出現許多又寬又少車的道路限速只有40或50公里，因此，他也提案，要求交通部做通盤檢討速限制定，以及測速照相與科技執法的設置，只有從根源改善問題，才能解決民怨。

