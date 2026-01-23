寬姐霸氣開唱 名模下廚響應 嘉年華送長者溫暖入冬

老協攜手寬魚國際、君綺醫美舉辦年菜活動，名模王麗雅、破億國片《陽光女子合唱團》導演林孝謙與編劇呂安弦也帶著片中新生代演員羅晨恩熱情響應。（寬魚國際提供）

農曆新年將至，全台最強「暖流」今日（23日）強襲台北萬華！老人福利關懷協會（下稱老協）成立22周年，今日下午於萬華區盛大舉辦第二屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動。現場不僅有君綺醫美再度大手筆贊助、寬魚國際行銷長「寬姐」邱瓈寬親自領軍策畫，更邀集金獎導演、名模與新銳演員組成「最強愛心陣線」，為近百位弱勢及拾荒長輩舉辦一場結合魔術、義剪與星光演出的溫馨嘉年華，讓長輩們提早領年菜、拿好禮，在歡笑聲中溫暖入冬！

演藝圈重量級人物「寬姐」邱瓈寬23日現身活動現場，一上台就展現霸氣溫柔。她特別邀請「小可樂果劇團」帶來充滿活力的演出，現場「青銀同樂」的畫面讓氣氛嗨到最高點。

寬姐感性表示：「過年最怕的不是天氣冷，而是沒人記得你。只要看到長輩笑，我們做這一切就值得了！」她強調，公益不是一次性的煙火表演，而是「一輩子的承諾」，只要長輩有需要，寬魚國際絕對不會缺席。這種「社會陪伴者」的姿態，也為企業參與公益樹立了新標竿。

寬姐邱瓈寬親切與長輩互動，不僅出錢出力更投入陪伴，展現溫暖柔情的一面。（寬魚國際提供）

名模王麗雅一早就到現場「捲起袖子」幫忙分裝年菜，動作俐落完全沒架子。她笑說，能給予就是一種幸福，隨後她更將親自深入宜蘭偏鄉，將這份溫熱的愛心「宅急便」到獨居長輩家中。近日破億國片《陽光女子合唱團》導演林孝謙也帶著片中新生代演員羅晨恩熱情響應。羅晨恩現場拿起吉他自彈自唱，用清亮的歌聲撫慰長輩的心靈，宛如一場近距離的巨星演唱會。

活動中最動人的一幕，莫過於80歲方奶奶的改變。方奶奶長期與身障女兒同住，更因早年喪子之痛鮮少出門，生活被愁容佔據。但在志工的陪伴與小可樂果寶貝們親手為她圍上保暖圍巾後，奶奶感受到了久違的社會溫度，緊鎖的眉頭終於鬆開，帶著豐盛的年菜與象徵「好彩頭」的蘿蔔，開心地踏上歸途。

老人福利關懷協會盛大舉辦第二屆的「寒冬送暖 年菜傳情」活動，現場熱鬧無比。（寬魚國際提供）

老人福利關懷協會目前在全台設有6個服務據點，足跡遍及全台各縣市，尤其已深入中南部偏鄉地區扶助清寒弱勢長輩。現持續進行愛心年菜募集活動，主要為弱勢長輩募愛心年菜，以及到偏鄉地區與獨居長輩提前開心圍爐呷熱鬧。目前募集進度還缺三成，歡迎各界踴躍捐助愛心年菜，請參閱協會官網或臉書線上捐助，或撥老協愛心專線：（02）8791-2191。

