寬蔚設計：在光影中寧靜 以半層空間打造柔和居所

這座位於台北市中山區，面積為 17.8 坪的中古屋改造，榮獲2025 Muse Design Awards 銀獎以及2025 倫敦設計獎銀獎。寬蔚設計將原本錯落的三個半層格局以及光線重新整合，為熱愛咖啡、瑜伽與烹飪的女主人打造出既能安然獨處，也能成為朋友聚會的生活場域。



原始空間的樓梯位置分散，設計師將垂直動線集中至左側，釋放出流暢的客廳與餐廚動線，使自然光能夠透過玻璃隔間自由灑入。位於住宅中心的中島結合餐桌，不僅滿足烹飪與咖啡沖煮，更成為社交的核心區域，設計師以一盞造型優美的拱形吊燈巧妙地解決空間結構上的限制，同時又平衡整體比例，成為引導自然光的標誌性元素。

此外，在機能細節上，冰箱配置自然形成「玄關界定」，動線以「食材、清洗、烹飪」依序展開，為日常生活充滿流暢節奏，以及客廳與餐廚透過半高玻璃牆相連，即使位處不同層次，仍保有交流互動的親密感。

空間以木質、暖白及低彩度的奶茶色鋪展，營造溫潤基調。原有地坪為淺色拋光磚，設計師藉由同色系填縫處理，拉伸視覺延展感，櫃體則選用木質與藕色系統板，壁面則以霧面材質帶出柔和氛圍。透過色彩與材質的協調搭配，讓空間在簡潔之中仍蘊含層次與溫度。



雖然坪數有所限制，設計師仍將空間規劃為三個半層空間，藉由曲線姿態與光影流動，使中島餐廚、客廳與臥室能在獨立與交流間取得平衡。臥室以窗紗及玻璃確保隱私，同時引入自然光，兼顧私密性與明亮感；客廳則以嵌入式扶手的屏風半牆，將動線與休憩角落完美劃分，形塑均衡而靈動的空間氣質。



Designer Profile

葉凡維

現任｜寬蔚設計 設計總監



獲獎｜

2025 Muse Design Awards

2025 倫敦設計獎 銀獎



設計理念｜

「QUOINWAY」—透過設計改變生活方式，讓生活方式反過來啟發設計。從深入了解每個空間的需求到觀察生活中的細節，我們希望打造實用且有溫度的場域，讓每個空間都能貼近人心，成為專屬於您的美好居所。

About Design Company

寬蔚設計

地址｜台北市中山區民權東路二段152巷3號3樓

電話｜02-2515-6175

信箱｜service@quoinway.com

網址｜https://www.quoinway.com/





