寬達聯合會計師事務所-桃園會計事務所推薦

在經營或草創事業初期時，經常會碰到財務及稅務方面的相關問題，像是營業登記、稅務規劃、記帳報稅需求等等，對許多桃園中壢的企業、公司行號來說，「寬達聯合會計師事務所」是一間優質的桃園會計師事務所，能提供完善的服務，專門處理公司行號設立、記帳報稅、稅務簽證等事項，並依照特殊需求，提供顧問諮詢或行政救濟服務，協助公司長期穩定經營事業，是值得信任與推薦的桃園會計師事務所。

創立於1991年的「寬達聯合會計師事務所」，由李俊欣會計師一手創立，跟多數會計系學生一樣，畢業於成功大學會計系的他，進入台北事務所擔任基層查帳員，然而為照顧年邁長輩，遂返回家鄉中壢，開啟他的創業旅程。李俊欣會計師回憶，創業之初很辛苦，一個年輕會計師不認識什麼人，身為虔誠基督徒的李會計師後來經中壢教會會友介紹客戶，而後又參與中壢中興扶輪社，透過客戶不斷地介紹新客戶之下才逐漸站穩腳步。隨著事務所規模的成長，又與同為桃園同鄉之大學同學-游文周會計師合夥，游文周會計師的個性溫文儒雅，富有耐心，總是不厭其煩地跟客戶溝通解釋，對於新進同仁也總是像老師般悉心教導，會計師二人個性、專業互補，如戰友般互相扶持寬達至今。

「會計師這行業很辛苦，需要理解的事項太多，也要不斷跟進最新法令，才能解決客戶的各種財會及稅務問題。」李俊欣會計師表示，為了協助客戶順利經營事業，於是選擇不斷進修以拓展不同領域的專業，先後攻讀台灣大學科際法律研究所、交通大學EMBA，吸取更多法律知識也開展眼界。不僅如此，他了解每個客戶面臨的問題大不相同，會從與客戶的對談中了解需求，憑藉對法律、會計的專業給予規劃與建議，同時告知風險，減輕客戶的茫然感與壓力。

「專業、熱忱、誠懇」是客戶對寬達的印象，期望透過會計法律知識與貼心服務，在事業經營上助客戶一臂之力，不論是公司設立登記、行號營登、記帳報稅、稅務簽證或是行政救濟等項目，都能及時提供相應協助。未來，寬達聯合會計師事務所將繼續提供會計、稅務、法律的完整服務，同時不斷將最新法令、知識帶給客戶，解決經營上的難題。

更多桃園中壢會計師事務所推薦品牌資訊請洽以下連結：

事務所：寬達聯合會計師事務所

電話：03-4660589

時間：週一至週五 08:30-17:30

官網：https://rink.cc/ftxqf

LINE：https://rink.cc/3zwyg

地址：桃園市中壢區中山東路二段九號二樓

以上訊息由寬達聯合會計師事務所提供