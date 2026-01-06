寬頻公司參與捐血 提供物資分享低收入戶

中嘉寬頻｜新視波資深經理許巧妮表示，希望大家在年關將至之際能遠離假訊息，度過一個安穩的新年。(圖:中嘉寬頻｜新視波提供)

中嘉寬頻與新視波近日攜手金樹機構，在秀朗橋下尖山晚渡園區舉辦「福聚在地．善行共好」公益宣導活動。活動結合了捐血行動與相關服務資訊的宣傳，為社區帶來實用資源，增強在地連結與關懷。

中嘉寬頻｜新視波資深經理許巧妮五日表示，透過與公益團體合作舉辦類似活動，持續將服務資訊帶進社區，把「福聚在地‧善行共好」的精神轉化為實際行動，陪伴家庭維持穩定的社會連結，共享在地資源。同時，她也在現場呼籲民眾學習媒體素養，提高辨識能力，結合「你搞懂了沒」網站推廣正確的媒體識讀觀念，希望大家在年關將至之際能遠離假訊息，度過一個安穩的新年。

活動當天，共有六台捐血行動車進駐現場，吸引超過千人參與捐血。中嘉寬頻｜新視波除提供物資回饋外，還分享了一一五年度針對低收入戶的回饋方案。符合新北市中和區及永和區低收入資格的家庭，可以申請免費的數位有線電視服務和20M免費網路，幫助這些家庭穩定獲取資訊，減輕生活壓力。

現場活動亦鼓勵民眾多加利用CH3公用頻道和「新北生活台」YouTube 頻道，透過多元媒體平台了解公共議題及在地服務內容。同時，提供新視波各門市的服務資訊，以方便有需求的民眾了解低收入戶優惠方案、相關申請流程以及其他數位電視和網路服務，提升後續服務連結的便利性。

即便當日氣溫低至十度，不少民眾仍不畏寒冷，積極參與捐血，以實際行動支持這個延續多年的公益項目，回饋需要幫助的社會角落。他們的熱情令人感動，而主辦方金樹機構基金會也準備了豐富的禮品，包括營養飲品、泡麵和電影票等，讓參與者感受到滿滿的心意。