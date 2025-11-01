寬鬆洋裝飄孕味！Selina慶44歲生日「疑有二胎」 經紀人發聲回應了

Selina和妹妹任容萱的合照，被網友猜測是否又有第二胎，經紀人回應了。（圖／IG@lorenejen）

任家萱（Selina）2023年跟孩子的爸小徐迎來兒子「小腰果」誕生，近年專心陪伴小孩成長，鮮少在螢光幕前露面，Selina日前歡慶44歲生日，跟家人一起開心聚餐，妹妹任容萱曬出姊妹合照，豈料Selina當天身穿白色寬鬆洋裝，疑似飄出孕味，外界很關心Selina是否有二胎好消息，引起粉絲熱議。

對此，Selina經紀人1日回應，「感謝關心。真的就是衣服穿得比較寬鬆，如果有好消息，再跟大家分享。」Selina很疼愛兒子，時常帶兒子四處郊遊，曾透露很滿意現在生活，非常享受跟投入育兒過程，當時被問及是否期待第二胎？她說一切順其自然，「應該再過1年吧，現在小腰果開始走路、講話，想要再跟他一起享受彼此的時間。」

