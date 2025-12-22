寮寮小時光逾兩千人到訪 大小朋友感受大寮特有魅力

觀光局上週末連續二天，於大寮捷運站前舉辦「寮寮小時光」活動，吸引超過兩千人到訪，讓大小朋友一起感受大寮特有的魅力。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局上週末連續二天，於大寮捷運站前舉辦「寮寮小時光」活動，吸引超過兩千人到訪，讓大小朋友一起感受大寮特有的魅力。

觀光局表示，活動現場親子家庭齊聚，更有豐富的活動內容，包括小朋友最喜愛的YOYO、MOMO家族唱跳、小丑、魔術師表演、趣味闖關遊戲、兒童體適能活動及美食文創市集；現場充滿親子歡笑聲及加油聲，讓大小朋友玩到停不下來。

觀光局指出，除了熱鬧的現場活動，還推出二條走讀遊程，由在地文化環境發展協會導覽老師帶領，走訪磚窯場及古厝，深度探訪大寮人文歷史風情，透過活動與導覽的結合，成功行銷大寮觀光。

觀光局提到，本次闖關活動二天共吸引五百組親子遊客報名，四大關卡以大寮紅豆、菱角為主題，透過小常識挑戰帖、輕黏土製作DIY、紅豆畫及創意紅豆飯糰製作，讓大小朋友一起合作完成、促進家庭互動，邊玩邊認識大寮特色。

現場還有套圈圈、布袋球、小小足球及滾球障礙賽等兒童體適能活動及二座兒童氣墊設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。