「寮寮小時光」下周日登場 串連多元體驗感受大寮魅力

觀光局主辦的「寮寮小時光」活動，將於十二月廿日及廿一日下午一點到五點在大寮捷運站一號出口前草皮區登場。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府觀光局主辦的「寮寮小時光」活動，將於十二月廿日及廿一日下午一點到五點在大寮捷運站一號出口前草皮區登場。現場將推出一系列親子同樂的趣味闖關、體適能、氣墊遊樂區、大寮小學堂及舞台表演，以及廿攤美食與文創市集。

觀光局指出，首度於大寮舉辦寮寮小時光活動，串連多元體驗，包括親子闖關遊戲、兒童體適能、主題DIY體驗與氣墊遊樂設施，並邀請文化環境發展協會導覽老師帶領遊客深度走讀，探訪瑞榮紅磚工廠、共益磚窯廠、五龍山南雄代天府、大發開封宮包公廟、潮寮吳家古厝等在地景點，同時還安排紅豆餅DIY，讓大家從文化、人文到味蕾完整感受大寮的活力與魅力。

觀光局提到，寮寮小時光趣味闖關活動共有四道關卡，結合大寮特色，菱角及紅豆等在地元素設計大寮小常識挑戰帖、輕黏土製作DIY、紅豆畫及創意紅豆飯團製作，適合親子合作挑戰。

觀光局說，前二百五十名完成闖關可獲得紅豆造型牛奶糖及五十元市集兌換券，歡迎民眾活動當天於服務台報名領取闖關卡。現場也安排菱角、紅豆及稻香小學堂，由講師分享菱角、紅豆及稻米小常識。