「寮寮小時光」親子同樂 兩天湧入逾兩千人玩轉大寮

高雄市政府觀光局於20、21日連續兩天在大寮捷運站前舉辦「2025寮寮小時光」活動，吸引超過兩千人到場參與，親子家庭齊聚同樂，現場洋溢著歡笑與加油聲，為週末的大寮注入滿滿活力。活動規劃多元，從YOYO、MOMO家族唱跳表演，到小丑、魔術秀、趣味闖關、兒童體適能活動，以及結合在地特色的美食與文創市集，讓大小朋友玩得不亦樂乎。

↑圖說：觀光局首度於大寮舉辦「寮寮小時光」活動，讓大家深入瞭解大寮特色。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

除舞台與遊戲體驗外，觀光局也結合在地「文化環境發展協會」，推出兩條走讀遊程，由導覽老師帶領民眾走訪磚窯場與古厝，深入認識大寮的人文歷史風貌，透過動靜皆宜的活動設計，成功展現大寮豐富的觀光潛力。

觀光局長高閔琳表示，大寮不僅盛產紅豆、菱角與稻米等農特產品，更擁有古厝、廟宇等深厚人文底蘊，期盼透過活動推廣，吸引更多遊客走進大寮、認識在地魅力。此次「寮寮小時光」以在地農產與景點為主軸，規劃主題闖關與DIY體驗，並結合走讀行程，帶領親子走訪共益、瑞榮老磚窯場，潮寮吳家古厝、大發開封宮包公廟及五龍山代天府等景點，讓參與者在遊玩中感受大寮獨有的文化風景。

↑圖說：走讀遊程帶領大家走訪古厝、寺廟。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局指出，兩天活動共吸引約500組親子報名闖關，四大關卡以紅豆與菱角為主題，透過知識挑戰、輕黏土DIY、紅豆畫及創意紅豆飯糰製作，促進親子合作互動，讓孩子在遊戲中認識地方特色。現場另設置套圈圈、布袋球、小小足球、滾球障礙賽及氣墊設施，深受小朋友喜愛。來自台南的林小姐分享，過去未曾造訪大寮，這次透過活動與孩子一同製作紅豆飯糰、完成闖關任務，覺得新鮮又有趣，也更認識大寮的在地特色。

舞台演出同樣精彩，MOMO、YOYO家族帶動唱跳氣氛，搭配故事劇團、馬戲魔術、帽子戲法與扯鈴表演，讓小朋友目不轉睛、笑聲不斷，為參與家庭留下溫馨難忘的週末回憶。

↑圖說：現場還有體適能、動物互動及氣墊設施，讓大小朋友一起享受歡樂時光。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

隨著歲末聖誕與跨年腳步接近，高雄各區活動熱度持續升溫。觀光局也邀請民眾把握節慶時光，安排高雄小旅行，感受暖冬城市的熱情魅力。更多活動與旅遊資訊，可至「高雄旅遊網」及官方社群平台查詢。

