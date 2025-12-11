「寮寮小時光」 12/20-21大寮熱鬧登場

暖冬高雄最好玩！由高市府觀光局主辦的「寮寮小時光」，將於十二月廿、廿一日下午一時至五時在大寮捷運站一號出口前草皮區登場，現場將推出一系列親子同樂的趣味闖關、體適能、氣墊遊樂區、大寮小學堂及舞台表演，以及二十攤美食與文創市集；活動當天上午結合大寮在地「文化環境發展協會」推出兩條走讀小旅行（報名網址：https://reurl.cc/oKVK4q），帶領大家走訪大寮在地的磚窯場、寺廟、古厝，體驗製作紅豆餅，歡迎大家帶著野餐墊，一起在草地上享用美食、闖關挑戰，與家人朋友度過悠閒的週末午後時光。(見圖)

廣告 廣告

觀光局今(十一)日說明，「寮寮小時光」趣味闖關活動共有四道關卡，結合大寮特色，菱角及紅豆等在地元素設計「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土製作DIY」、「紅豆畫」及「創意紅豆飯團製作」，適合親子合作挑戰；前二百五十名完成闖關可獲得紅豆造型牛奶糖及五十元市集兌換券，歡迎民眾活動當天於服務台報名領取闖關卡。現場也安排菱角、紅豆及稻香小學堂，由在地「文化環境發展協會」講師分享菱角、紅豆及稻米小常識。

觀光局高閔琳局長表示，大寮區從清代鳳山縣軍事汛塘與先民開墾搭建茅草寮而得名「大寮」，近年隨著捷運通車，早期以稻作、紅豆及菱角等農業發展為主的大寮，轉型為高雄大都會的工商區。今年觀光局首度於大寮舉辦「寮寮小時光」活動，串連多元體驗，包括親子闖關遊戲、兒童體適能、主題DIY體驗與氣墊遊樂設施，並邀請「文化環境發展協會」導覽老師帶領遊客深度走讀，探訪瑞榮紅磚工廠、共益磚窯廠、五龍山南雄代天府、大發開封宮包公廟、潮寮吳家古厝等在地景點，同時還安排紅豆餅DIY，讓大家從文化、人文到味蕾完整感受大寮的活力與魅力。歡迎遊客來大寮參與最溫暖的冬季之旅。

觀光局補充，活動舞台同樣精彩，包括MOMO家族、YOYO家族的唱跳表演、樣爸森友會與爬蟲類動物互動、陸爸爸故事劇團，以及小朋友最愛的馬戲魔術師與小丑街頭藝人表演；現場更有套圈圈、小小足球、滾球障礙賽及布袋球等體適能活動，結合二十家美食與文創市集，絕對讓小朋友歡樂一整天。觀光局提醒，大寮捷運站周邊停車空間有限，建議旅客搭乘高雄捷運橘線至「大寮站（OT1）」一號出口，即可輕鬆抵達現場，落實低碳旅遊。

年末高雄週週有活動，中央公園「二○二五高雄聖誕生活節」浪漫的節慶燈飾吸引民眾朝聖打卡，歡迎大家聖誕及跨年出遊首選高雄住一晚，享受高雄暖冬城市魅力。更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。