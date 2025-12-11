「寮寮小時光」12/20~21登場 深度體驗大寮在地魅力

高雄暖冬最有趣的親子活動來了！由高雄市政府觀光局主辦的「寮寮小時光」將於 12 月 20、21 日下午 1 時至 5 時在大寮捷運站 1 號出口前草皮區熱鬧登場，推出親子闖關、體適能遊戲、氣墊遊樂區、主題小學堂、舞台演出及 20 攤美食文創市集，打造充滿歡笑與活力的冬季遊樂園。活動上午並結合大寮在地「文化環境發展協會」推出兩條走讀小旅行，帶領旅客探訪磚窯、古厝與寺廟，體驗紅豆餅 DIY，邀請民眾帶著野餐墊，在草地上度過悠閒又有趣的週末午後。

廣告 廣告

↑圖說：「寮寮小時光」12/20、21登場。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，大寮因早期鳳山縣汛塘及先民搭建茅草寮而得名，近年隨捷運開通從農業地景逐步轉型為高雄重要的工商聚落。今年觀光局首次在大寮舉辦「寮寮小時光」，以多元體驗串連地方故事，從親子闖關、兒童體適能、主題 DIY 到氣墊遊具，讓家庭旅客輕鬆玩整天；同時搭配深度走讀，由導覽老師帶領造訪瑞榮紅磚工廠、共益磚窯廠、五龍山南雄代天府、大發開封宮包公廟及潮寮吳家古厝等景點，並安排紅豆餅手作體驗，讓旅客從文化、人文到味蕾，一次感受大寮的魅力。

↑圖說：現場有親子體適能活動。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動亮點之一是四關卡闖關遊戲，以菱角、紅豆與稻米等大寮特色為主題，設計「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土 DIY」、「紅豆畫」與「創意紅豆飯團」等親子互動挑戰。每日前 250 名完成闖關者可獲「紅豆造型牛奶糖」及 50 元市集兌換券，民眾可於服務台報名領取闖關卡。此外，「菱角、紅豆與稻香小學堂」將由文化環境發展協會講師分享在地農作故事，寓教於樂。

舞台活動同樣精彩，包括 MOMO 家族與 YOYO 家族唱跳秀、樣爸森友會爬蟲互動、陸爸爸故事劇團、馬戲魔術師、小丑街頭藝人輪番演出，讓現場氣氛熱力滿滿。還有套圈圈、足球、滾球障礙及布袋球等體適能活動，多元玩法讓孩子玩到不想回家。結合美食與文創市集，提供最適合全家大小的冬季市集體驗。

↑圖說：走讀遊程帶領大家深入大寮在地歷史人文。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局提醒，大寮捷運站周邊停車位有限，建議旅客搭乘高雄捷運橘線至「大寮站（OT1）」1 號出口，輕鬆直達會場，響應低碳旅遊。

歲末年終高雄活動不間斷，包括中央公園「2025 高雄聖誕生活節」已吸引眾多旅客打卡朝聖，觀光局歡迎全台民眾安排聖誕與跨年假期在高雄住一晚，體驗高雄暖冬的節慶魅力。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及官方社群平台查詢。

更多品觀點報導

「港青出聲」跨校跨域成果豐收 高雄打造青年公共參與新典範

高雄年底事故風險升溫 市府跨局處啟動最高強度交通安全防線

