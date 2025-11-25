出席工商早餐會 卓揆闡述明年中央施政重點

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（26）日出席「中華民國工商協進會工商早餐會」，向與會工商界領袖說明臺灣經濟現況，以及明年度中央政府施政重點。包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫等各項福國利民政策。卓揆籲請在場業界先進能夠發揮影響力，讓立法院順利通過明年度中央政府總預算案，朝「二上、一下、一平穩」的國家大目標邁進。

「中華民國工商協進會工商早餐會」今日在君品酒店舉行。卓揆指出，臺灣今年人均GDP已達3萬8066美金，相較於去年3萬4040美金增幅不少，明年我國人均GDP可望提早達成4萬美金的目標。此外，我國失業率由去年3.38%降至今年3.36%，勞動部亦持續提出許多輔導協助方案，努力將失業率穩定在3%以下。在平均消費者物價指數（CPI）方面，儘管去年2.18%稍高，但今年預計可降至1.76%，希望在2028年前可將數字維持在2%以下。

針對臺美關稅談判進度，卓揆表示，目前已完成各種技術性磋商，待完成書面文件交換過程後，將進入到總結會議。談判過程期間，我方提出的「臺灣模式」有別於各國做法，是由臺灣產業自主性全球布局，政府提供金融保證，並在臺美雙方以政府對政府（G2G）的形式下，由美方提供相關行政協助與優惠，以利我國業者在美設立服務園區時，取得土地與各種行政作業的優惠與便利。

談及明年度中央施政重點，卓揆指出，明年度中央政府總預算案包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫，將結合地方政府共同推動。其中，在「國力新十大動能」方面，分成「產業升級」、「世代照護」、「國力基盤」三大領域。在「產業升級」部分，包括推動「五大信賴產業」、推升內需及中小微企業多元振興發展，盼能在逐步推進的過程中讓相關產業成熟發展。

在「世代照護」部分，卓揆說，首先是推動「減稅減負擔」政策，今年國人申報個人綜合所得稅時，政府已提高免稅額額度，明年還會持續提高，以減輕家庭基本負擔；而「世代照護」非常重要的一環是明年「長照3.0」政策將正式上路，中央編列1153億元預算，提供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務。至於「國力基盤」部分，為達「均衡臺灣」目標，政府刻正推動「六大區域產業及生活圈」計畫，未來將投入超過150項以上的地方基礎建設，預算高達2993億元。

談及另一座金字塔「AI新十大建設」，卓揆進一步表示，政府將全力發展軟體產業，讓百工百業均能充分智慧運用，最終達到「全民智慧生活圈」目標；同時強化我國主權AI及增加AI算力建設；推動「智慧政府資料治理」，讓資料開放全民共享；以及促進區域AI均衡發展，讓AI國際大廠在臺建設投資平均分配到各縣市。

