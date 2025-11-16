【寰宇萬花筒】一戰停戰紀念日 英美追思英烈

文：記者潘紀加

歐美國家將第一次世界大戰結束的11月11日設立為節日紀念，用以緬懷戰役與所有陣亡的軍人與平民，大英國協國家稱為「國殤日」（Remembrance Day），會佩戴象徵一戰壕溝中鮮血的「虞美人花」（poppy）作為紀念；美國則稱之為「退伍軍人節」（Veterans Day），藉此向參戰老兵致上最高敬意。而今年適逢第二次世界大戰歐洲戰場勝利80週年，英美多地也在此期間同步舉行一系列紀念活動。

英國軍民齊聚愛丁堡皇家大道，向在戰爭中犧牲的烈士致上最高敬意。（取自英國國防部網站）

英國國王查爾斯三世帶領全體與會者，在紀念碑前為殉國者默哀2分鐘。（取自英國國防部網站）

英軍官兵挺立在飾滿花圈的紀念碑旁，充分彰顯堅守崗位與守護家國的堅毅精神。（取自英國國防部網站）

英國皇家空軍樂隊吹奏樂曲，獻給為國捐軀的將士。（取自英國國防部網站）

歷戰老兵獲邀出席紀念儀式，展現各界對英勇將士的最高敬意。（取自英國國防部網站）

英國皇家海軍「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群艦組員，遠在地中海執勤期間舉行儀式，追弔先賢英烈。（取自英國國防部網站）

英國首相施凱爾慰問退伍老兵。（達志影像／路透社資料照片）

美國維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行「退伍軍人節」紀念儀式，總統川普（右1）與副總統范斯（右2）親自出席。（取自DVIDS網站）

川普向無名戰士墓獻花，向這些為保護民主自由價值而犧牲的陣亡將士致敬。（取自DVIDS網站）

奧勒岡州國民兵扮演歷史重演者，與民眾熱情互動，展現軍民良好關係。（取自DVIDS網站）

駐日美軍橫田基地官兵舉行路跑活動，響應「退伍軍人節」。（取自DVIDS網站）

「福斯體育」在加州洛杉磯為「退伍軍人節」舉辦美式足球（NFL）賽前節目。（取自DVIDS網站）