【寰宇萬花筒】拉脫維亞首都閱兵 宣揚深化防衛韌性

文：記者賴名倫

位處波羅的海、與俄羅斯陸地接壤的拉脫維亞，18日在首都里加舉行閱兵典禮以歡慶獨立107週年，包括拉脫維亞武裝部隊、北約協防盟軍，以及接受國防幹部預備教育的「青年衛士」（jaunsardze）幹部成員，警察、消防隊、醫療救護隊等單位，均列隊接受校閱，藉此向拉國民眾與各界展示戰訓成果、宣揚深化全民防衛韌性的重要性。

由教官帶隊參演的「青年衛士」男女成員，在學齡階段會接受國防教育與基礎訓練，同時也是未來現役部隊與後備役動員核心基礎。（取自「青年衛士」組織Instagram）

拉國部隊運用「Outlander」系列6×6全地形載具搭配偵察無人機，展現量少質精的先進戰力。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

拉國消防員列隊參與閱兵典禮，凸顯其在全民防衛體系中的重要性。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

拉脫維亞空軍出動UH-60M「黑鷹」直升機懸掛巨幅國旗，飛越典禮上空。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

北約盟邦的颱風戰機（左1、左2）與JAS-39「獅鷲」戰機，是防衛拉國領空的關鍵支柱。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

拉國民眾在街道旁為參演官兵歡呼打氣，充分展現愛國信念與社會向心力。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

持槍女兵專注參與在深夜舉行的預演排練，堪稱「巾幗不讓鬚眉」的最佳表率。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

能在雪地中發揮靈敏偵測與蒐尋能力的軍犬，可說是拉國武裝部隊官兵的最佳拍檔。（取自拉脫維亞國防部Flickr）

MNB-LVA所屬的波蘭豹2PL型戰車車組員，以獨特的2指禮向觀禮臺貴賓致意。（取自拉脫維亞國防部Flickr）