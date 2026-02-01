【寰宇萬花筒】美日北風26聯演 強化極地嚇阻能量

即時中心／張英傑、魏熙芸報導根據最新行政院施政報告，今年起1年期義務役將編成建制「步兵營」，首度規劃配合志願役為主的「聯兵旅」，進訓名為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。對此，民進黨立委王定宇今（1）日指出，這對台灣防衛戰力提升是里程碑；他不忘向藍白陣營喊話，不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，都能盡快交付審查，讓國軍得到充分必要支援。王定宇：面對中國威脅 恢復一年義務役、採美式訓練強化台灣嚇阻力首先，王定宇說，當我們面對中國對台威脅日益加劇，不管是灰色地帶或對台灣內部滲透、外部武力威脅，台灣提升自我防衛力量，是非常重要的嚇阻因素，再加上外部盟友之間的重要安全網絡，這是構成關鍵和平的重要因素；當蔡英文總統把義務役役男的役期恢復成1年期，我們就把義務役原來只訓練4個月，可以說是戰力非常匱乏，把它變成是新兵訓練8週，下到各專長部隊時，還有專精訓練。接著，王定宇指出，義務役男是以守備為主，通常是以作戰區所駐的區域，編成守備部隊，在實戰化的訓練，不管是刺針飛彈、反坦克飛彈、步槍等等，各種裝備實際的操練，有別於過去舊式訓練，採取美式新訓練 ，高度實彈化，射擊量以及各裝備真實的使用，讓役男戰力訓練，更加精實提升。 王定宇：義務役編成步兵營投入聯勇實測 後備戰力邁入實戰化新里程碑同時，王定宇說，歷經這1、2年的訓練整合，今天開始會把義務役男編成步兵營，這步兵營跟我們志願役主戰部隊來編成聯兵部隊，進入聯勇的實測，這是一個守備戰力跟主戰戰力非常重要的整合，今年開始，整合找出問題，進行修整，代表台灣在義務役男守備部隊訓練 以及相關的整合戰力來到新的里程碑；接下來不管是新式裝備，或跟友盟之間的聯合操演訓練，會逐步推演。王定宇表示，除了現役部隊提高戰力之外，對於未來役男退伍以後，會有別4個月役期役男，1年期役男經過完整的訓練，參加不管是聯勇，甚至漢光演習，1年期的役男，可以成為合格有素的作戰兵員，對於未來後備動員，後備戰力縱深，不僅是有200萬的後備兵力，這批作戰兵力是經過妥善訓練，熟悉新式裝備戰術，跟志願役組成的主戰部隊，有合作經驗、默契，對台灣防衛戰力提升，是里程碑，也是重要提升。王定宇籲藍白陣營：把國防預算送進立院討論，國安沒有黨派之分不僅如此，王定宇說，在今年的各項演習，會密切注意整合訓練的成效，以及是否需要改進，更重要的是，國防預算資源必須到位，一個部隊如果預算資源不足，裝備無法提升現代化，對作戰兵源來講，也失去一層保障。 最後，王定宇跟在野黨派喊話，希望立法院不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，盡快交付審查，實質來討論國家的國防需要；在野黨如果認為不必要的，透過審查的過程，要刪要減要凍，都可以討論；把國防預算阻擋在討論、阻擋在立法院的門外，會對國防造成不可逆的傷害，國家安全沒有黨派之分，在野的藍白政黨能夠思考，對台灣人民安全要負起責任，能夠把相關的預算法案，送進相關的委員會討論，實質討論後，讓國軍得到充分必要支援。原文出處：快新聞／義務役編成步兵營投入聯勇 王定宇：後備戰力邁入實戰化里程碑 更多民視新聞報導張又俠落馬、共軍大整肅！經濟學人示警：台海危險了黃國昌今昔政治立場大轉變 汪浩感嘆「1件事」藍白擱審總預算強闖爭議法案 綠營批"背棄選民"

