【寰宇萬花筒】美陸戰隊馬拉松 規模首超越波馬

文：記者潘紀加

美軍陸戰隊10月26日盛大舉行第50屆「陸戰隊馬拉松」（2025 Marine Corps Marathon），吸引逾4萬名多國參賽者共襄盛舉；從維吉尼亞州北部羅斯林（Rosslyn）起點出發，途經華府國家廣場等著名地標，最終抵達陸戰隊戰爭紀念館，路線總長約42.2公里。

這項賽事自1976年以來，除2020與2021年因新冠疫情停辦，今年適逢50屆，規模更首次超越波士頓馬拉松，躍升成為北美第3大馬拉松賽事。此外，烏克蘭也首度有7名現役官兵參賽，藉此紀念為國捐軀的袍澤，在美治療的烏軍傷患與家屬也在現場與大批群眾一同加油打氣，傳為美談。

第50屆「陸戰隊馬拉松」有逾4萬名跑者參賽，規模一舉躍升為北美第3大馬拉松賽事。（取自DVIDS網站）

烏克蘭2016年起投入這項賽事，今年則首度有現役官兵參賽。（取自「團結助烏克蘭」基金會臉書）

在美國接受治療的烏軍傷兵，與家屬一同在路程中為袍澤加油，蔚為美談。（取自「團結助烏克蘭」基金會臉書）

參賽者在美海軍醫護官協助下堅持繼續比賽，展現跑者堅毅精神。（取自DVIDS網站）

陸戰隊於10月25日先在維州阿靈頓五角大廈，舉行兒童趣味競賽，並由官兵陪跑，增進軍民關係。（取自DVIDS網站）

參賽者行經「藍色英里」（Blue Mile）賽道，向路旁烈士海報敬禮，致上最高敬意。（取自DVIDS網站）

熱情民眾在賽道旁，為參賽者加油打氣。（取自DVIDS網站）

「陸戰隊馬拉松」雖未設立獎金，但完賽者皆可獲得1枚以美陸戰隊隊徽為發想的獎牌。（取自美國陸戰隊「X」帳號）

美國陸戰隊司令史密斯上將（中）在頒獎典禮上，與男女前3名完賽者合影留念。（取自DVIDS網站）