【寰宇萬花筒】那霸基地「美麗島航空祭」 軍民互動湧人潮

文：青年日報採訪組

日本航空自衛隊那霸基地12月14日舉辦「美麗島航空祭2025」（美ら島エアフェスタ2025）開放活動，出動特技飛行小組「藍色衝擊波」（Blue Impulse）與F-15戰機分別進行空中動態操演，地面亦陳展各型防空與反艦飛彈系統，而美國陸戰隊第232戰鬥機中隊也派遣2架F/A-18C/D型戰機共襄盛舉；另外，現場也規劃別具新意的互動體驗，吸引數萬民眾參與。

「美麗島航空祭」吸引日本國內外民眾把握難得機會，前往一睹空自風采，據官方統計數據，共吸引數萬人共襄盛舉。（記者袁銘駿攝）

「藍色衝擊波」（Blue Impulse）執行各種高難度動作，讓民眾驚呼連連。（記者張雅淳攝）

那霸救難隊的UH-60J救援直升機，在低空進行模擬海上救援演練。（記者蘇育玄攝）

現場提供制服試穿體驗，許多小朋友興奮換裝化身小小自衛隊員。（記者張雅淳攝）

「藍色衝擊波」在基地上空翱翔，劃出俐落航跡，展現精湛飛行技術。（記者張雅淳攝）

日本自衛隊自行研發卡牌遊戲，將自衛隊各型武裝與戰力，化作桌上遊戲攻防，吸引許多民眾體驗。（記者張雅淳攝）

現場規劃別具新意的互動體驗活動，拉近民眾與自衛隊的距離。（記者張雅淳攝）

美國海軍陸戰隊暱稱「紅魔鬼」的VMFA-232戰鬥機中隊，派遣2架F/A-18C/D型戰機參與陳展，成為現場一大亮點。（記者李明澤攝）

T-4教練機（右1）和F-15戰鬥機編隊進行空中分列式。（記者洪健元攝）