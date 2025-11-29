寵女無極限！ 吊車大王胡漢龑談女兒婚事只看「這一點」：爸都挺妳

「竹北吊車大王」胡漢龑有4妻14子女。（圖／黃威彬攝）

64歲的「吊車大王」胡漢龑，身兼啟德機械起重工程公司董事長，擁有超過百億資產，也同時是4位妻子與14名子女的父親。他與全家人同住新竹竹北一棟市值約5億元的豪宅，事業有成、家庭龐大，被外界視為「人生勝利組」的代表。近日接受專訪時，胡漢龑談到女兒的感情與婚姻觀，罕見鬆口自己的「女婿標準」。他直言，自己從不強求女兒踏入婚姻，「如果沒遇到適合的對象，也不需要勉強嫁人。」

根據《中時新聞網》報導，胡漢龑表示，自己全力支持孩子們談戀愛、甚至有自己的人生規劃與育兒打算，展現高度「寵女力」。不過他也坦言，若女兒遇人不淑、甚至遭遇暴力行為，他會第一時間出面接回，「反正回來爸爸這裡住，爸爸會照顧妳。」

廣告 廣告

至於外界關心的女婿條件，胡漢龑則強調「完全沒有條件」，不在意對方是否曾經結婚、是否有小孩，「我只在乎一件事：只要他對我女兒好，我就對他更好。」談及做人基本底線，胡漢龑也直言，男人不該抽菸、不喝酒、不吃檳榔，也不能動手或暴怒，「這些行為在我看來就是不能接受的。」但回到女兒婚事上，他仍堅持「看的是人，不是條件」，對另一半的包容與信任全然建立在對女兒的疼惜之上。

胡漢龑也透露，目前女兒的對象是自家公司員工，「非常勤奮，也很懂得照顧員工」，不僅能力佳，也主動投入工作，讓他感到欣慰。胡漢龑出身起重機世家，父親胡鵬飛是啟德機械創辦人，他從15歲半開始當吊車學徒起步，十多年前接班後，把公司帶進亞洲起重工程前三大，年營收達30億元。

事業打拚之外，胡漢龑同時經營龐大家庭，在企業家的堅毅形象背後，展現出對孩子無條件支持與保護的柔軟一面。他引用父親生前的話語總結一切：「不是一家人，不進一家門。緣分到了，閃也閃不掉。」這位身經百戰的企業家，最在意的標準其實很簡單——只要對他的女兒好，一切條件都不是問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱