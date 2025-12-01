寵女翁婿2／瘦子送女兒上學不捨哭爆 郭富城甜秀女兒的「傑作」沖天炮

九把刀對兩個女兒非常疼愛，家庭生活充滿樂趣。（圖／翻攝自九把刀臉書）

九把刀與周亭羽這對夫妻生了兩個可愛的女兒，成為人夫人父的九把刀將屁孩的個性放進作品裡，生活上則成了好老公好爸爸，時報周刊CTWANT多次捕捉到他帶著女兒外出，照顧小孩看起來十分得心應手，完全是個超級神隊友。

瘦子是許多女性心中的好男人典範，不過過去常用歌詞飆罵的他，生了兩個女兒之後，取而代之的是細細紀錄寶貝的成長日常，還在社群上曬出與女兒的互動照，每一張都充滿了爸爸對女兒的愛。今年九月開學期間，他貼文說道：「一轉眼，孩子上學了。」語氣中感性又帶點哀愁，似乎流露出爸爸第一次意識到女兒要慢慢離開自己身邊而感到不捨的矛盾心情，也坦言和女兒有分離焦慮，「她第一天上學，我看到她哭，我也跟著哭爆，很捨不得啊！」甚至在學校外面偷看女兒，這兩星期以來，瘦子多半都是送女兒去學校後就躲回車上掉淚，對女兒的愛整個滿出來。

瘦子是演藝圈有名的「女兒傻瓜」，對寶貝女兒十分寶貝。（圖／翻攝自瘦子IG）

過去謝和弦給人的印象總是狂躁衝撞，但再婚並升格成為人父後，心境有了一百八十度的大轉變，成了十足的女兒傻瓜，還曾感性表示：「女兒就是來拯救我們的。」他坦言自從有女兒以後脾氣改善很多，以前躁起來會亂PO文，有女兒後想一想就會覺得該去顧女兒了，然後整段刪不PO了，過去憂鬱焦躁的病情完全被女兒治癒，為了讓女兒也能聽他的作品，還製作了「完全沒有髒話」的專輯。不過將來如果有男生接近女兒，他會提醒對方：「請好好對待她，這是我把屎把尿帶大的！」如果女兒被欺負，一定會將對方「碎屍萬段」。

謝和弦生了女兒之後轉性成好爸爸。（圖／本刊攝影組）

60歲的郭富城與老婆方媛的日前多了三女兒郭詠心（Cheryl），天王開心形容自己是「被四位女神深愛的幸運家庭」，雖然已經生到第三個女兒，應該是駕輕就熟，不過他仍對寶貝三女兒的誕生非常重視，推掉商演只為了專心陪產，還整整暫停工作一個月，他也甜蜜表示，就算工作再累，回家看到三個女兒，所有疲憊都消失，很享受餵奶、被寶寶握住手指等小瞬間。他還曾在社群平台曬出自拍照，分享二女兒幫他精心打扮的新造型，只見他綁著沖天炮，頭上還戴著白色蝴蝶結，脖子掛著繽紛的兒童項鍊，瞬間變成「女兒傻瓜」，模樣可愛極了。

生了三個女兒的郭富城，秀出女兒幫他打扮的超萌照。（圖／翻攝自郭富城臉書）

