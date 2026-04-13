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民視新聞／綜合報導

再過一個月，就要母親節，為了大搶一年一度的檔期，連鎖披薩業者集結五星飯店和冠軍職人陣容，推出寵媽饗宴。

主廚秀出美味披薩，連鎖披薩業者集結五星飯店和冠軍職人陣容，推出母親節套餐，還贈送世界麵包冠軍吳寶春監製甜點，這回業者找來海鮮料理聞名的五星級飯店參與研發，推出兩款聯名披薩，豪邁鋪上Q彈大魷魚、鮑魚、肉質厚實的大蝦、干貝等，每一口都能品嘗的海鮮味，還有全新餅皮，從造型到食材，要讓消費者每一口都是驚艷，還開放早鳥優惠價，要大搶母親節商機。

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寵媽媽！攜手五星飯店、吳寶春 披薩業者推海鮮披薩

原文出處：寵媽媽！攜手五星飯店、吳寶春 披薩業者推海鮮披薩

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