寵愛自己不需要理由！2026情人節限定必買，從迪奧、肌膚之鑰到 SAWAA 讓浪漫過節儀式感滿分

2026 年的情人節，美妝界不再只追求單純的粉嫩，更多了些藝術底蘊與法式浪漫。從迪奧的塗鴉藝術、肌膚之鑰的摺紙神話，到 SAWAA 的日常質感美學，今年的情人節限定更像是一件件值得收藏的美妝小物。無論是想犒賞自律的自己，還是為心愛的另一半準備驚喜，這些充滿詩意的選品，都能替妳說出最真摯的愛語。

迪奧：Miss Dior 高訂塗鴉與法式情話的浪漫碰撞

2026年情人節將至，最能傳達愛戀氣息的MISS DIOR以高訂語言為親吻香膏注入全新視覺篇章，打造全幅立體粉彩MISS DIOR塗鴉字體，推出三款全新《MISS DIOR 親吻香膏限量外殼》—「粉彩藍」、「寶寶粉」、「搶眼桃」，「無酒精」基底融合「玫瑰蠟」與「玫瑰精油」的親膚膏體，綻放MISS DIOR 四款經典氣息，可隨心與外殼搭配，使香氛不再只是氣味，而是一件可隨心組合、隨身攜帶的時尚配件。

迪奧 MISS DIOR 親吻香膏限量外殼／1,250元（圖／品牌提供）

迪奧同步獻上情人節限定「愛戀宣言禮盒包裝服務」與《花漾迪奧粉漾潤唇組 (限量禮盒版) 》以法式情話Je vous Adore (我愛你)詩意字句與俏皮小紅心打造限量禮盒，並搭配象徵熱烈愛意的CHRISTIAN DIOR紅色飾帶完美包裝愛戀選品，讓心意不需張揚，便能低調卻真誠地傳達情意，成為專屬於彼此的傳情密語。

2026情人節限定「愛戀宣言禮盒包裝服務」自2026年2月1日至3月16日起贈完為止（圖／品牌提供）

迪奧也以此「愛戀宣言禮盒」推出限量《花漾迪奧粉漾潤唇組》，內含清新牡丹花香調的《MISS DIOR花漾迪奧淡香水》與深受喜愛的國民潤唇膏《迪奧癮誘潤唇膏#001》。從香氣到雙唇的細緻呵護，為日常注入剛剛好的浪漫，不論是寵愛自己，或作為情人節贈禮，皆是最浪漫的選擇。

迪奧 花漾迪奧粉漾潤唇組 (限量禮盒版) ／5,300元（圖／品牌提供）

肌膚之鑰：蝶語之愛，迎接幸福邂逅的詩意寓言

2026年為迎接以愛為名的情人節慶典，肌膚之鑰延續品牌核心的「光采哲學」，用一場關於「邂逅與幸福」的詩意寓言，獻上情人節藝術限量系列—「蝶語之愛」。靈感源自古今神話對於美麗蝴蝶的美好想像傳說，若見蝴蝶在空中翩翩飛舞，便預告著一段美好邂逅的來臨，愛慕之人即將現身。透過換上蝴蝶翩翩飛舞設計包裝的水潤氣墊與奢潤唇膏，迎接幸福時刻，無論是情人或閨密，絕對是獻給自己或所愛之人最溫柔的祝福。

肌膚之鑰 蝶語之愛水潤光采氣墊粉霜 全一式 【殼+蕊】／3,300元（圖／品牌提供）

本次情人節限量「蝶語之愛」系列，由法國藝術家 Giselle Balosso-Bardin 操刀設計，擅長運用摺紙、剪裁與拼貼技巧，她細膩描繪出夢境般的柔美世界。本次創作以蝴蝶翩然飛舞為主軸，呈現陽光灑落時閃爍如雨的幻彩場景，象徵愛的降臨與內心悸動的瞬間，跟隨著蝴蝶在空中旋舞的軌跡，準備迎接專屬於妳的幸福。

肌膚之鑰 蝶語之愛奢潤唇膏 經典 #5 【肌膚之鑰經典暢銷色】／2,000、霧絨 #111 【口碑好評推薦色】／2,000元（圖／品牌提供）

SAWAA：將愛融入日常，打造專屬兩人的生活美感

以自然香氛為靈感，將洗沐與保養融入日常生活美感之中的台灣洗沐品牌SAWAA，精選2025年度最受歡迎洗沐、保養人氣商品，推出多款適合情人節送禮的限定禮盒，從早晨的沐浴時刻，到夜晚的保養儀式，讓心意自然融入每一天的生活裡，不刻意，卻剛剛好。今年情人節禮盒中，更特別附贈2份SAWAA品牌造型防水貼紙，讓大家可以自由發揮美感，點綴在洗沐保養瓶身、日夜陪伴的護唇膏上，為溫柔日常多一點愛的小驚喜，製造專屬浪漫。

SAWAA | 微光洗沐組 淨膚酵母沐浴露 500ML*1＋靜心安恬身體乳500ML*1 組合價／2,300元（圖／品牌提供）

SAWAA | 海月護唇組 修護護唇膏＋＋潤澤護唇膏 組合價／1,250元、SAWAA 舟月保養組 舒緩滋養護手霜＋潤澤護唇膏 組合價／1,480元（圖／品牌提供）





