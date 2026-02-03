寵殯合法化 新北擬彈性施行

新北市議會臨時會2日審議「寵物屍體處理及生命紀念業管理自治條例」草案，多位議員針對法規可行性、管理機制與消費者權益提出質疑。（柯毓庭攝）

新北市議會臨時會2日審議「寵物屍體處理及生命紀念業管理自治條例」草案，多位議員針對法規可行性、管理機制與消費者權益提出質疑，要求市府應積極輔導業者合法，並強化管理與取締、考量法規是否窒礙難行，避免亂象叢生，以保障消費者權益。

農業局長諶錫輝表示，新北市家犬約21萬隻、家貓約19萬隻，全台目前僅桃園有1家合法寵殯業者。新北共有25家寵殯業者，其中7家正在申請合法審查中，並已有1家通過水土保持，正申請建照與工程核准，成為新北首家合法業者機率高，另外自治條例暫定在議會通過後1年實施。

無黨籍議員李翁月娥指出，少子化下飼養寵物人口快速成長，寵物也是生命，更是家人，但中央擬定相關法規牛步，多數寵殯業者在法規尚未完善前即已存在，新北市有責任持續輔導業者走向合法化，避免衍生更多問題。

民進黨議員張錦豪表示，寵殯業者常遭地方居民視為嫌惡設施而反對，市府應更積極輔導有意合法的業者，並對未合法者加強管理。另外中央訂定合法門檻高、但相關需求持續增加，建議市府評估是否設立公立寵殯設施或專責單位，提升民眾信賴度。

民進黨議員黃淑君認為，農業局草擬的自治條例內容仍不夠具體，擔憂未來寵殯業可能出現市場壟斷，市府需以自治條例保障消費者權益，並邀集專家學者與召開公聽會審慎研擬。議員顏蔚慈則質疑條例上路後，恐因無合法業者而難以執行。

針對部分議員的質疑，諶錫輝回應，目前市府正積極輔導各家業者申請合法中，若在期間有出現相關的消費糾紛，也會回歸到現有法規處理。

諶錫輝強調，市府希望寵物可以合法善終，自治條例朝務實可行的方向走，合法化後也會針對收費等部分進行規範，至於是否成立公家寵殯單位，市府會先從寵物植葬開始做，若自治條例審查通過後，仍沒有合法的寵殯業者，施行的時間會彈性往後調整。