寵物不落地還要戴嘴套！台北社區管委會嚴格規範 居民反彈

住戶指控社區管委會，要求寵物不落地、戴嘴套，規定不合理。 (圖／TVBS)

帶著愛犬出門遛狗散步是許多飼主的日常活動，然而台北市某社區的寵物管理規定引發住戶強烈不滿。社區管委會通過規定，要求所有寵物經過公共區域時不能落地且必須戴上嘴套，違規者將面臨罰款。這項規定不僅讓飼主們感到困擾，更因為決議過程的爭議性和規範的合理性問題，導致社區內部關係緊張，甚至有住戶決定搬離。

社區管委會在區權大會中通過了嚴格的寵物管理規定，要求寵物經過社區公共區域時不能落地且必須戴上嘴套，違規者將被處罰。一位社區住戶表示，管委會原本打算對違規者處以每次1000元的罰款，但在住戶提醒社區無此權力後，改為累犯三次將報請主管機關處理。

住戶們指出，社區內養寵物的人不少，有人飼養大型犬或多隻寵物，這些規定讓飼主們幾乎無法正常帶狗出門。更令人質疑的是，這項規定的通過過程存在瑕疵。該住戶解釋，原本的規範僅限於比特犬等危險犬隻，但突然擴大到所有犬隻。許多住戶因委託他人代表出席會議而未能看到新條文，無法行使投票權。在缺乏充分討論的情況下，贊成的人數也未超過二分之一，住戶認為這不符合比例原則。

台北市建管處發言人鄭大川說明，公寓大廈管理條例僅針對寵物行為影響公共衛生安寧或安全，或社區有禁止飼養的規定時才有相關罰則，對於不落地或戴嘴套並沒有相關罰則，政府不會進行處罰。建管處進一步解釋，如果管委會要私自開罰，可能需要透過民事訴訟才有機會執行。

法律專家分析表示，如果住戶認為社區規定有問題，可以向法院提出規約無效的訴訟，通過法律途徑解決爭議。然而，這場關於寵物管理的爭議已經傷害了鄰居間的和氣，有些住戶甚至決定搬家，顯示社區規定引發的問題已超出單純的管理範疇，對社區和諧造成了實質影響。

