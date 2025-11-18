寵物也有保健品 獸醫師教您這樣用

好醫師新聞網記者游尚智／台北報導

圖：銀髮毛孩浪潮來襲，寵物保健品的市場需求逐漸升溫。71%獸醫師認為具實際支持的營養保健品，對毛孩有助。

中華民國獸醫師公會全國聯合會、台灣保健食品學會與台灣褐藻醣膠發展學會共同進行的《2025 飼主行為與褐藻醣膠保健品調查》，在 2025 年 8 至 9 月間對全台開業獸醫師進行訪查，共回收 608 份有效問卷。結果顯示，有87.5% 飼主在毛孩確診疾病並經獸醫師建議後，才首次購買寵物保健品，顯示「病識感」與預防觀念仍待提升；過半數（57.2%）受訪獸醫師指出飼主雖有就診意識，但偏向「有症狀才就醫」，多為不定期健檢。

廣告 廣告

調查也揭示專業醫療界的高度共識，根據臨床經驗，有高達 71.1% 的獸醫師認為具科學實證支持的營養保健品能幫助毛孩維持健康與良好生活品質。

蔡志鴻獸醫師表示：「現代伴侶動物醫療已不僅僅著重在疾病的積極治療，更強調結合營養補給的整合照護。在臨床上發現，在依照病程提供合適藥物與治療，若以具有科學實證的營養保健品規律照護病中與病後穩定期，多能看見毛孩在體力與生活品質上的穩定表現。重點不在『短期給予』，而是天天適量、長期堅持。在自己多年臨床經驗中，像是心臟病、術後虛弱或正在接受化療的毛孩為例，若給予補充小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素等成分保健品，毛孩都能夠維持較良好的生活品質。」

潘慧如暖心分享：照顧高齡毛孩是一場溫柔修行

潘慧如不僅是愛犬多年的資深毛孩媽媽，近年更是全心投入寵物旅館的經營，始終親力親為照顧家中毛孩的她，曾陸續照護三隻狗狗，最年長的老犬「Baby」陪伴她超過十年，這段經歷讓她深有感觸：「照顧高齡毛孩，其實是一場溫柔又艱難的修行，現在的獸醫醫療非常完善，也想呼籲毛爸媽一定要為毛孩每年安排定期健檢，才能讓我們陪毛孩走得更長久。」