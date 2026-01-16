寵物也需要防災！「動物版小橘書」首亮相 納入多種動物避難需求

記者楊士誼／台北報導

動物版小橘書亮相，並納入各種特殊寵物需求。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

國內養動物家庭持續增加，面對突發災害，「人與動物一起安全避難」已成防災不可或缺的一環。立院全民防衛連線、立委吳沛憶、莊瑞雄、蘇巧慧攜手獸醫師公會全國聯合會、獸醫內科醫學會、沃草團隊共同編纂《動物夥伴防災避難手冊》，於今（16）日舉辦手冊發布記者會，「動物版小橘書」首度亮相，並納入貓狗及特寵需求，為目前國內最完整的動物避難指南。現場更示範動物急救教學，協助飼主掌握基本應變與照護重點。

立法院全民防衛連線會長、立委吳沛憶分享，自己領養兩隻貓，回想去年12月27日宜蘭地震時貓咪害怕躲進沙發下，深刻理解飼主面對災害時的焦慮，因此她邀集「民防專業」與「動物照護專業」團體催生動物版小橘書，是本手冊最大特色。她強調，動物版小橘書只是起點，後續將規劃講座與推廣；手冊也將作為「試金石」，邀中央地方、救災單位、專家學者與民防團體持續更新增補內容，並呼籲國防部、農業部、內政部將「人寵避難」納入防災體系規劃，強化全社會防衛韌性。

立法院全民防衛連線副會長、立委蘇巧慧也指出，她特別促成此次《動物夥伴防災避難手冊》編撰，希望不只推廣尊重生命理念，也讓更多民眾了解緊急時刻如何保護自己與動物夥伴。她強調，她長期支持政府推動「全社會防衛韌性」，過去她便在立法院建議相關部會，將隨機攻擊事件、反制錯假訊息等資訊納入「全民安全指引」，這次動物夥伴避難手冊推出，將更加完備台灣社會韌性，她也將持續努力，為國人與動物夥伴建構更堅強、健全的社會安全網。

立法院全民防衛連線副會長、立委莊瑞雄是狗奴也是貓奴，常帶著柴犬「Toro」一起上班。他表示，前陣子地震搖晃劇烈時，當下第一念頭不是找掩護，而是驚呼「夭壽，挖ㄟToro緊過來！」，真實反映飼主將動物夥伴視為家人的焦急心聲。他強調，「人寵共備」觀念至關重要，飼主若能落實事前規劃、備妥動物夥伴的飲水糧食與外出籠，災難發生時便不會因慌亂而錯失逃生良機。不僅能自助、更能減輕第一線救災人員負擔，讓整體社會應變機制運作更順暢。

「沃草」洪國鈞營運長感謝立法院全民防衛連線各委員辦公室支持及獸醫專業協助，讓全民防衛行動指南擴充到動物夥伴。他表示，期盼透過手冊協助飼主掌握緊急應變與事前整備，守護動物夥伴平安，也讓手冊成為家庭實用工具，開啟全民防衛更多討論。

中華民國獸醫師公會全國聯合會譚大倫理事長則表示，透過白話、可操作的方式製作手冊，整理災前準備、災時撤離與受傷初步處置、臨時安置與避難所注意事項，以及災後壓力反應、走失預防與協尋管道等重點。參考國內外經驗並結合獸醫與防災專業意見，並提供電子與紙本版，民眾也可至全聯會官網下載，將「帶著寵物一起避難」變成家庭防災計畫的基本標配。

農業部動保司司長江文全表示，《動物夥伴防災避難手冊》內容完整，是貼近民眾需求、可直接操作的優質手冊，對提升全民動物防災意識意義重大。農業部指出，動物防災一向秉持「有準備、更安全」理念，近年已補助地方編印宣導手冊、完成畜牧場防災應變指引，也要求各縣市將動物救援納入災害防救計畫，逐步建構飼主、業者到政府的防災體系。農業部將持續與各單位合作深化整備，讓災害來臨時不讓任何家庭成員落單。

現場也邀請中華民國獸醫內科醫學會鍾昇樺理事長教學緊急救護，推廣飼主可立即上手的受傷處置。手冊不只是提供給飼主，即使家中沒有寵物，若在災害時遇到受傷的動物夥伴，只要懂得安全協助、正確通報，就可能守住一條寶貴生命。社團法人臺灣防災產業協會亦邀請參拾共好、牧羊人集團、軒記集團分享臺灣製造的寵物防災用品，包含動物雨衣、寵物防災包、水壺、外出籠等。並提醒民眾選購時留意產地、材質，優先選擇通過合格認證的產品，提升防災準備品質。

立委何欣純、黃捷、王美惠、張雅琳、郭昱晴、沈伯洋、國防院國防戰略與資源研究所蘇紫雲所長、及黑熊民防教育協會、臺灣民團協會、臺灣災難醫療隊發展協會、麥迪克急救小組也出席支持。《動物夥伴防災避難手冊》電子版歡迎民眾自由下載、列印、助印推廣。基隆童子瑋議長、桃園郭昱晴委員、臺中何欣純委員、嘉義蔡易餘委員、高雄黃捷委員亦加入助印行列。紙本發放點將於未來陸續公布索取資訊。 《動物夥伴防災避難手冊》電子版：https://reurl.cc/rKb0AN

