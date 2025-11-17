寵物公益粉專攜手友善民宿 義賣住宿券支持弱勢犬貓照護

「毛小孩悠遊天地」粉專將於11月20日至12月17日，連續28天推出公益住宿券義賣，救助弱勢犬貓。（圖翻攝「毛小孩悠遊天地」）

以「寵物公益」及介紹「寵物友善民宿」為主題的臉書社團「毛小孩悠遊天地」的創辦人Michelle Lin宣布，將於11月20日至12月17日期間，連續28天推出公益住宿券義賣，所得將捐給「毛腿腿浪愛幸福協會」，支持弱勢毛孩醫療與照護工作。本次活動獲得28家寵物友善民宿及合作夥伴「六壹通路行銷」的熱心響應，共同為浪浪生命帶來希望。

「毛小孩悠遊天地」與多家寵物友善民宿業者攜手，透過旅行來行善。（圖翻攝「毛小孩悠遊天地」）

Michelle Lin表示，粉專秉持「始於愛犬貓，終於創造善的循環」理念，長期透過社群、義賣與宣傳，支持多個動保團體，包括犬山居、毛腿腿、巴克幫等。去年4月成立，不到一年半的時間，就累積將近4萬的粉絲，也和一群值得致敬的寵物友善民宿經營者，長期配合做公益。

Michelle Lin指出，寵物友善民宿並不是一個容易經營的事業，許多業者投入最大的目的，並不是為了賺錢；而是希望為毛孩及愛他們的家人們，創造最快樂、最美好的回憶。

目前品質好的寵物友善民宿，常常一房難求。本來這群業者只需把住宿服務做好，生意自然會上門，但卻願意多跨一步投入公益、提供住宿券義賣，不求曝光，不求掌聲，「只希望能幫助更多毛孩，讓牠們有機會被溫柔地看見。」

Michelle Lin，業者們選擇透過捐贈住宿券的方式，透過毛小孩悠遊天地粉專及六壹通路行銷的專案支援，一同為收容所募款，陪伴毛孩走過黑暗。

而這次捐助「毛腿腿浪愛幸福協會」，多年來守在救援第一線，已陪伴超過3千隻毛孩走過危機，特別專注於年老、傷殘與高風險弱勢毛孩的照護，從救援、醫療、安置、復健、送養、追蹤，每一天都在對犬貓做出承諾，每一個生命，他們都不放棄。

活動期間，「毛小孩悠遊成地」將每天將公布一家民宿，公益住宿券從以定價6折起標，每標增加200 元的方式，進行12小時競標。邀請民眾用有趣的方式，透過旅行來行善，讓幸福延續。參與公益活動的寵物友善民宿名單：https://happypets.tw

